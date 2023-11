Como se crea un cartafol oculto no iPhone?

Na era dixital actual, a privacidade converteuse nunha preocupación principal para moitos usuarios de teléfonos intelixentes. Xa se trate de fotos persoais, documentos confidenciais ou información confidencial, a xente quere asegurarse de que os seus datos estean seguros e ocultos de miradas indiscretas. Se es un usuario de iPhone que busca crear un cartafol oculto no teu dispositivo, aquí tes unha guía paso a paso para axudarche a manter os teus ficheiros privados.

1. Escolle un agocho: Comeza seleccionando un lugar axeitado no teu iPhone onde queres crear o cartafol oculto. Isto pode estar dentro dunha aplicación existente ou na túa pantalla de inicio.

2. Crear un novo cartafol: Manteña premida a icona de calquera aplicación na pantalla de inicio ata que comece a moverse. A continuación, arrastra unha aplicación a outra para crear un novo cartafol. Dálle un nome ao cartafol que non suscite sospeitas.

3. Move as aplicacións ao cartafol: Agora, move as aplicacións que queres ocultar ao cartafol recén creado. Podes facelo mantendo premida a icona dunha aplicación e, a continuación, arrastrándoa ao cartafol.

4. Ocultar o cartafol: Para ocultar o cartafol das miradas indiscretas, móveo a unha pantalla de inicio secundaria ou terciaria. Podes facelo arrastrando o cartafol ata a pantalla máis dereita ou deslizando o dedo cara á esquerda ata chegar ao lugar desexado.

FAQ:

P: Alguén aínda pode atopar o meu cartafol oculto?

R: Aínda que este método ofrece un nivel básico de privacidade, non é infalible. É posible que os usuarios expertos aínda poidan atopar o cartafol oculto buscando no seu dispositivo ou utilizando determinadas aplicacións de terceiros.

P: Podo protexer con contrasinal o cartafol oculto?

R: Desafortunadamente, iOS non ofrece unha función integrada para protexer os cartafoles con contrasinal. Non obstante, podes usar aplicacións de terceiros da App Store que proporcionan medidas de seguridade adicionais.

P: Ocultar aplicacións afectará a súa funcionalidade?

R: Non, ocultar aplicacións nun cartafol non afectará a súa funcionalidade. Aínda podes acceder a eles e utilizalos como o farías normalmente.

Seguindo estes sinxelos pasos, podes crear un cartafol oculto no teu iPhone e engadir unha capa adicional de privacidade aos teus datos persoais. Non obstante, é importante lembrar que este método non é infalible e, se tes información moi sensible, é recomendable explorar opcións de seguridade máis sólidas.