Como comprobas o que se está a executar en segundo plano?

No mundo dixital de ritmo acelerado actual, non é raro que os nosos dispositivos teñan varias aplicacións executadas simultaneamente en segundo plano. Aínda que isto pode ser conveniente, tamén pode provocar problemas de rendemento ou mesmo problemas de privacidade. Entón, como podes comprobar o que se está a executar en segundo plano no teu dispositivo? Imos averiguar.

Comprobando os procesos en execución en Windows:

En Windows, pode usar o Xestor de tarefas para ver que procesos se están a executar en segundo plano. Simplemente prema Ctrl+Maiús+Esc ou prema co botón dereito na barra de tarefas e seleccione "Xestor de tarefas". Na xanela do Xestor de tarefas, navegue ata a pestana "Procesos" ou "Detalles" para ver a lista de procesos en execución. Aquí podes identificar aplicacións que necesitan recursos ou calquera actividade sospeitosa.

Comprobando os procesos en execución en macOS:

En macOS, podes usar o Monitor de actividade para comprobar os procesos en execución. Para acceder a el, abra o cartafol "Aplicacións", despois vai a "Utilidades" e inicie "Monitor de actividade". Na xanela do Monitor de actividade, fai clic na pestana "CPU" ou "Memoria" para ver a lista de procesos activos. Isto permítelle supervisar o uso dos recursos e identificar posibles problemas.

Comprobando os procesos en execución en Android:

Nos dispositivos Android, o proceso pode variar dependendo da interface personalizada do fabricante. Non obstante, a maioría dos dispositivos Android teñen unha aplicación "Configuración" integrada. Abre a aplicación "Configuración" e vai a "Aplicacións" ou "Aplicacións". Aquí atoparás unha lista de todas as aplicacións instaladas, incluídas as que se executan en segundo plano. Toca unha aplicación para ver os seus detalles e forza a parala se é necesario.

Comprobando os procesos en execución en iOS:

Nos dispositivos iOS, non podes ver directamente os procesos en execución como noutras plataformas. Non obstante, pode comprobar que aplicacións estiveron activas recentemente. Fai dobre clic no botón de inicio (ou pasa o dedo cara arriba desde a parte inferior nos dispositivos sen botón de inicio) para acceder ao selector de aplicacións. Aquí verás unha lista de aplicacións usadas recentemente, que indica cales probablemente se executan en segundo plano.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Que son os procesos en segundo plano?

R: Os procesos en segundo plano fan referencia a aplicacións ou tarefas que se están a executar no teu dispositivo sen que se utilicen ou sexan visibles activamente na pantalla. Poden incluír procesos do sistema, aplicacións que se executan en segundo plano ou servizos que seguen funcionando aínda que non os esteas usando activamente.

P: Por que debería comprobar o que se está a executar en segundo plano?

R: A comprobación dos procesos en execución pode axudarche a identificar aplicacións que consumen moito recursos que poden estar a ralentizar o teu dispositivo ou esgotar a batería. Tamén pode axudarche a garantir que non se estean executando aplicacións sospeitosas ou non desexadas en segundo plano, que poidan comprometer a túa privacidade ou seguridade.

P: Podo deter todos os procesos en segundo plano?

R: Aínda que podes deter algúns procesos en segundo plano, é importante ter en conta que certos procesos do sistema son necesarios para que o teu dispositivo funcione correctamente. Deter os procesos esenciais pode causar inestabilidade ou perturbar o funcionamento normal do dispositivo. Recoméndase deter só os procesos cos que estea familiarizado ou os que están causando problemas.

En conclusión, ter coñecemento do que se está a executar en segundo plano no teu dispositivo pode axudarche a optimizar o seu rendemento e garantir a túa privacidade e seguridade. Usando as ferramentas adecuadas e seguindo os pasos descritos anteriormente, pode comprobar e xestionar facilmente os procesos en execución en varias plataformas.