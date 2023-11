Como vexo as aplicacións que se están executando en segundo plano no meu Android?

No mundo dixital de ritmo acelerado actual, os teléfonos intelixentes convertéronse nunha parte integral das nosas vidas. Confiamos neles para a comunicación, o entretemento e a produtividade. Co aumento do número de aplicacións dispoñibles para descargar, é esencial saber cales son as aplicacións que se executan en segundo plano no teu dispositivo Android. Pero, como podes facer un seguimento destas aplicacións e asegurarte de que non esgotan a batería nin consumen recursos valiosos?

Para ver cales son as aplicacións que se executan en segundo plano no teu Android, sigue estes pasos sinxelos:

1. Abre a aplicación "Configuración" no teu dispositivo Android.

2. Desprácese cara abaixo e toque "Aplicacións" ou "Aplicacións", dependendo do seu dispositivo.

3. Aquí atoparás unha lista de todas as aplicacións instaladas no teu dispositivo.

4. Busque a opción que di "Execución" ou "Servizos en execución" e toque nela.

5. Agora verá unha lista de todas as aplicacións que se executan actualmente en segundo plano.

Ao acceder a esta lista, podes identificar as aplicacións que se están executando e consumindo recursos no teu dispositivo. Esta información pode ser especialmente útil se observas que o teu dispositivo está a funcionar máis lento do habitual ou se a batería está a esgotarse rapidamente.

FAQ:

P: Que significa cando unha aplicación se executa en segundo plano?

R: Cando unha aplicación se está a executar en segundo plano, significa que aínda está activa e está usando os recursos do sistema, aínda que non a esteas a usar activamente. Isto permite que as aplicacións realicen tarefas como recibir notificacións ou actualizar datos en segundo plano.

P: Podo pechar as aplicacións que se executan en segundo plano?

R: Si, podes pechar as aplicacións que se executan en segundo plano para liberar recursos do sistema e mellorar o rendemento. Para facelo, simplemente pase o dedo da aplicación fóra da pantalla ou toque o botón "X", dependendo do seu dispositivo.

P: Pechar aplicacións que se executan en segundo plano aforrará a batería?

R: Pechar as aplicacións que se executan en segundo plano pode axudar a conservar a duración da batería, especialmente se as aplicacións requiren moitos recursos. Non obstante, algunhas aplicacións poden reiniciarse automaticamente en segundo plano, polo que é esencial supervisalas regularmente.

En conclusión, ter coñecemento das aplicacións que se executan en segundo plano no teu dispositivo Android pode axudarche a optimizar o rendemento e prolongar a duración da batería. Seguindo os sinxelos pasos descritos anteriormente, podes facer un seguimento destas aplicacións facilmente e asegurarte de que non afecten o rendemento do teu dispositivo.