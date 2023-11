Como vexo todas as aplicacións en execución no meu iPhone?

No mundo dixital de ritmo acelerado actual, os teléfonos intelixentes convertéronse nunha parte esencial das nosas vidas. Con multitude de aplicacións dispoñibles ao noso alcance, é fácil perder a pista do que se está a executar en segundo plano nos nosos iPhones. Tanto se estás buscando pechar unha aplicación que está esgotando a batería como se simplemente ten curiosidade por saber o que está activo actualmente, saber como ver todas as aplicacións en execución no teu iPhone pode ser moi útil. Aquí tes unha guía paso a paso para axudarche a manter o control do teu dispositivo.

Paso 1: Desbloquea o teu iPhone e navega ata a pantalla de inicio.

Paso 2: Fai dobre clic no botón de inicio. Esta acción mostrará o selector de aplicacións, que mostra todas as aplicacións que se executan actualmente en segundo plano.

Paso 3: Pasa o dedo cara á esquerda ou á dereita para navegar polas diferentes tarxetas de aplicacións. Cada tarxeta representa unha aplicación en execución.

Paso 4: Para pechar unha aplicación, deslízaa cara arriba e fóra da pantalla. Esta acción obrigará a saír da aplicación e eliminala da lista de aplicacións en execución.

É importante ter en conta que, en xeral, as aplicacións de saída forzada deberían reservarse para resolver problemas ou cando unha aplicación non responde. iOS está deseñado para xestionar a actividade das aplicacións de forma eficiente, e é posible que as aplicacións que abandonen indistintamente non melloren necesariamente o rendemento ou a duración da batería.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Que significa cando unha aplicación se executa en segundo plano?

R: Cando unha aplicación se está a executar en segundo plano, significa que aínda está activa e consumindo recursos do sistema, aínda que non a esteas a usar activamente. Isto permite que as aplicacións realicen tarefas como reproducir música, actualizar a túa localización ou recibir notificacións.

P: Podo ver todas as aplicacións en execución en modelos de iPhone máis novos sen un botón de inicio?

R: Si, nos modelos de iPhone máis novos sen botón de inicio (como o iPhone X e posteriores), podes ver todas as aplicacións en execución pasando o dedo cara arriba desde a parte inferior da pantalla e facendo unha pausa no medio da pantalla. Esta acción mostrará o selector de aplicacións.

Seguindo estes sinxelos pasos, podes facer un seguimento doado de todas as aplicacións que se executan no teu iPhone. Lembra usar o selector de aplicacións de forma responsable e só obrigar a saír das aplicacións cando sexa necesario. Mantén o control do teu dispositivo e goza dunha experiencia de usuario máis fluida.