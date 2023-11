Como podo evitar que as aplicacións se executen permanentemente en segundo plano?

Algunha vez xa notaches que mesmo despois de pechar unha aplicación no teu teléfono intelixente, esta segue funcionando en segundo plano, consumindo unha valiosa duración da batería e ralentizando o teu dispositivo? Se estás canso deste inconveniente, temos algúns consellos para axudarche a deixar permanentemente que as aplicacións se executen en segundo plano.

En primeiro lugar, imos entender o que significa que unha aplicación se execute en segundo plano. Cando abres unha aplicación no teu dispositivo, permanece activa aínda que cambies a outra aplicación ou bloquees a pantalla. Isto permite que as aplicacións realicen tarefas como recibir notificacións, actualizar datos ou reproducir música. Aínda que isto pode ser útil para determinadas aplicacións, tamén pode esgotar a batería e afectar o rendemento do dispositivo.

Para evitar que as aplicacións se executen en segundo plano, podes seguir estes pasos:

1. En dispositivos Android:

- Vaia a "Configuración" e seleccione "Aplicacións" ou "Aplicacións".

- Escolle a aplicación que queres xestionar e toca nela.

– Busque a opción "Batería" ou "Optimización da batería".

- Seleccione "Non optimizar" ou "Optimizar o uso da batería" e desactívao para a aplicación escollida.

2. En dispositivos iOS:

- Vaia a "Configuración" e seleccione "Xeral".

- Toca "Actualizar aplicación en segundo plano".

- Desactiva o interruptor para a aplicación que queres deixar de executarse en segundo plano.

Seguindo estes pasos, pode evitar que as aplicacións se executen en segundo plano e conservar os recursos do dispositivo. Non obstante, ten en conta que algunhas aplicacións poden necesitar actividade en segundo plano para funcionar correctamente, como as de mensaxería ou de navegación.

FAQ:

P: Deter as aplicacións que se executen en segundo plano afectará á súa funcionalidade?

R: Na maioría dos casos, deixar que as aplicacións se executen en segundo plano non afectará á súa función principal. Non obstante, algunhas aplicacións poden requirir actividade en segundo plano para que funcións específicas funcionen correctamente.

P: Podo evitar que todas as aplicacións se executen en segundo plano á vez?

R: Desafortunadamente, non hai unha configuración universal para impedir que todas as aplicacións se executen en segundo plano simultaneamente. Terás que xestionar individualmente a configuración da actividade en segundo plano de cada aplicación.

P: Deter as aplicacións que se executen en segundo plano, mellorará o rendemento do meu dispositivo?

R: Si, deixar de executar aplicacións innecesarias en segundo plano pode mellorar o rendemento do teu dispositivo reducindo o uso de recursos e liberando memoria.

En conclusión, tomar o control das aplicacións que se executan en segundo plano pode mellorar significativamente a experiencia do teu teléfono intelixente. Seguindo os pasos indicados, podes deixar permanentemente que as aplicacións se executen en segundo plano, aforrando a batería e mellorando o rendemento xeral.