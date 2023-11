Como elimino permanentemente aplicacións das miñas compras de aplicacións?

Como elimino permanentemente aplicacións das miñas compras integradas na aplicación?

Na era dixital actual, os teléfonos intelixentes convertéronse nunha parte integral das nosas vidas, proporcionándonos unha infinidade de aplicacións para mellorar as nosas rutinas diarias. Non obstante, a medida que crecen as nosas coleccións de aplicacións, é posible que teñamos que desordenar e eliminar as aplicacións que xa non utilizamos ou que compramos mediante compras integradas na aplicación. Pero como podemos eliminar definitivamente estas aplicacións dos nosos dispositivos? Imos averiguar.

Para comezar, é importante comprender a diferenza entre eliminar unha aplicación e eliminar as compras integradas nunha aplicación. Cando eliminas unha aplicación, elimínase do teu dispositivo, liberando espazo de almacenamento. Non obstante, as compras integradas na aplicación da aplicación, como funcións ou contido adicionais, aínda poden estar vinculadas á túa conta.

Para eliminar permanentemente as compras integradas nunha aplicación, terás que seguir algúns pasos. Primeiro, abre a tenda de aplicacións asociada ao teu dispositivo, como Apple App Store ou Google Play Store. A continuación, navegue ata a configuración da súa conta, que normalmente se atopa na esquina superior dereita da pantalla. Desde alí, selecciona "Comprado" ou "As miñas aplicacións e xogos" para ver unha lista das túas aplicacións descargadas.

Despois de localizar a aplicación da que desexa eliminar as compras integradas na aplicación, toque nela para acceder aos seus detalles. Busca unha opción que che permita xestionar ou eliminar as compras integradas na aplicación. Esta opción pode variar dependendo da tenda de aplicacións e da propia aplicación. Sigue as indicacións para eliminar permanentemente as compras integradas na aplicación asociadas á aplicación.

FAQ:

P: A eliminación das compras integradas dunha aplicación afectará a miña capacidade para usar a aplicación?

R: Ao eliminar as compras integradas na aplicación só eliminará funcións adicionais ou contido que compraches. Aínda poderás usar a aplicación, pero sen os beneficios das compras eliminadas.

P: Podo obter un reembolso por compras integradas na aplicación eliminadas?

R: As políticas de reembolso das compras integradas na aplicación varían dependendo da tenda de aplicacións e do programador da aplicación. Recoméndase consultar a política de reembolso antes de realizar calquera compra.

P: Podo volver descargar as compras integradas na aplicación eliminadas?

R: Na maioría dos casos, poderás volver descargar compras integradas na aplicación eliminadas sen cargos adicionais. Non obstante, é posible que isto non sexa posible para todas as aplicacións, polo que o mellor é consultar coa tenda de aplicacións ou co desenvolvedor da aplicación.

En conclusión, para eliminar permanentemente aplicacións das túas compras integradas na aplicación require navegar pola tenda de aplicacións do teu dispositivo e xestionar a configuración da túa conta. Seguindo os pasos axeitados, podes ordenar o teu dispositivo e eliminar as compras non desexadas integradas na aplicación, liberando espazo e simplificando a túa colección de aplicacións.