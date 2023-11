Como elimino permanentemente unha aplicación do meu iPhone e os seus datos?

Na era dixital actual, os nosos teléfonos intelixentes convertéronse nunha parte integral das nosas vidas. Confiamos neles para a comunicación, o entretemento e a produtividade. Non obstante, a medida que crecen as nosas coleccións de aplicacións, é posible que queiramos desordenar os nosos dispositivos eliminando permanentemente as aplicacións innecesarias e os seus datos asociados. Se estás a preguntar como facelo no teu iPhone, segue lendo unha guía paso a paso.

En primeiro lugar, é importante comprender a diferenza entre eliminar unha aplicación e descargala. Cando eliminas unha aplicación, elimínaa do teu dispositivo por completo, incluídos todos os seus datos. Por outra banda, descargar unha aplicación elimina a propia aplicación pero mantén os seus datos intactos, o que permite reinstalala máis tarde sen perder ningunha información.

Para eliminar permanentemente unha aplicación do teu iPhone, sigue estes sinxelos pasos:

1. Localice a aplicación que desexa eliminar na súa pantalla de inicio.

2. Manteña premida a icona da aplicación ata que comece a vibrar.

3. Toca a icona "X" que aparece na esquina superior esquerda da aplicación.

4. Aparecerá unha mensaxe emerxente na que lle preguntará se quere eliminar a aplicación. Confirma a túa decisión tocando "Eliminar".

Unha vez que completes estes pasos, a aplicación eliminarase permanentemente do teu iPhone e eliminaranse todos os seus datos asociados.

FAQ:

P: Podo recuperar unha aplicación eliminada e os seus datos?

R: Non, unha vez que eliminas unha aplicación, non se pode recuperar a menos que teñas unha copia de seguridade do teu dispositivo que inclúa a aplicación e os seus datos.

P: Eliminar unha aplicación liberará espazo de almacenamento no meu iPhone?

R: Si, eliminar aplicacións pode axudar a liberar espazo de almacenamento no teu dispositivo, especialmente se a aplicación tiña unha gran cantidade de datos asociados.

P: Que pasa se elimino unha aplicación accidentalmente?

R: Non te preocupes! Podes reinstalar facilmente calquera aplicación que elimines accidentalmente da App Store. Non obstante, os datos da túa aplicación non se recuperarán a menos que teñas unha copia de seguranza.

En conclusión, eliminar aplicacións innecesarias do teu iPhone é un proceso sinxelo que pode axudar a desordenar o teu dispositivo e liberar espazo de almacenamento. Só recorda que debes ter coidado ao eliminar aplicacións, xa que os seus datos non se poden recuperar unha vez eliminados.