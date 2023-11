By

Como bloqueo permanentemente TikTok no meu teléfono?

Nos últimos anos, TikTok converteuse nunha das plataformas de redes sociais máis populares en todo o mundo, cautivando a millóns de usuarios cos seus vídeos curtos. Non obstante, algunhas persoas poden atoparse querendo bloquear permanentemente TikTok nos seus teléfonos por varios motivos. Xa se trate de preocupacións pola privacidade, a xestión do tempo ou simplemente querer evitar a natureza adictiva da aplicación, hai formas de garantir que TikTok permaneza fóra do teu dispositivo para sempre.

Como bloquear TikTok en dispositivos Android e iOS:

Para os usuarios de Android, o bloqueo de TikTok pódese conseguir seguindo estes pasos:

1. Abre Google Play Store.

2. Toca nas tres liñas horizontais da esquina superior esquerda para abrir o menú.

3. Seleccione "Configuración" no menú.

4. Desprácese cara abaixo e toque "Controis parentais".

5. Activa o interruptor para activar os controis parentais.

6. Cree un PIN que se utilizará para acceder á configuración do control parental.

7. Desprácese cara abaixo e toque "Aplicacións e xogos".

8. En "Bloqueado", toque "Engadir aplicacións".

9. Busca TikTok e selecciónao.

10. Toca "Aceptar" para bloquear TikTok.

Para os usuarios de iOS, o proceso é lixeiramente diferente:

1. Abre a aplicación Configuración.

2. Desprácese cara abaixo e toque "Hora da pantalla".

3. Toca "Restricións de contido e privacidade".

4. Activa a función alternando o interruptor.

5. Toca "Compras de iTunes e App Store".

6. Seleccione "Aplicacións" na sección "Aplicacións permitidas".

7. Desactiva TikTok para bloquealo.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Que é TikTok?

R: TikTok é unha plataforma de redes sociais que permite aos usuarios crear e compartir vídeos curtos.

P: Por que alguén quere bloquear TikTok?

R: Pode haber varios motivos, incluíndo preocupacións pola privacidade, a adicción ou simplemente querer limitar o tempo ante a pantalla.

P: O bloqueo de TikTok eliminarao do meu teléfono?

R: Bloquear TikTok impedirá que se acceda á aplicación no teu dispositivo, pero non a desinstalará.

P: Podo desbloquear TikTok despois de bloquealo?

R: Si, podes desbloquear TikTok invertendo os pasos mencionados anteriormente.

En conclusión, se queres bloquear permanentemente TikTok no teu teléfono, xa sexa por cuestións de privacidade ou para xestionar mellor o teu tempo, os pasos descritos anteriormente axudarano a logralo. Lembra que é fundamental atopar un equilibrio entre a tecnoloxía e o noso benestar, e tomar o control das aplicacións que usamos é un paso na dirección correcta.