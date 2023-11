Como me desfacer das aplicacións non desexadas no meu teléfono Android?

Se es un usuario de Android, é posible que te atopes cun caixón de aplicacións desordenado, cheo de aplicacións que xa non usas ou que nunca quixeches en primeiro lugar. Afortunadamente, eliminar aplicacións non desexadas do teu teléfono Android é un proceso relativamente sinxelo. Aquí tes unha guía paso a paso para axudarche a limpar o teu dispositivo e recuperar un valioso espazo de almacenamento.

1. Identifica as aplicacións non desexadas: Comeza identificando as aplicacións que queres eliminar. Poden ser aplicacións preinstaladas que veñen co teu teléfono ou aplicacións que descargaches pero que xa non necesitas. Podes atopar unha lista de todas as túas aplicacións instaladas accedendo á configuración do teu teléfono e seleccionando a opción "Aplicacións" ou "Aplicacións".

2. Desinstalar a través da configuración: Despois de identificar as aplicacións non desexadas, volve á lista de aplicacións e toca a aplicación que queres eliminar. Isto levarache á páxina de configuración da aplicación. Busque o botón "Desinstalar" ou "Eliminar" e toque nel. Confirma a túa acción cando se lle solicite e a aplicación desinstalarase do teu dispositivo.

3. Desinstale a través do caixón da aplicación: Alternativamente, tamén podes desinstalar aplicacións directamente do teu caixón de aplicacións. Abre o caixón de aplicacións pasando o dedo cara arriba ou abaixo na pantalla de inicio e despois busca a aplicación que queres eliminar. Manteña premida a icona da aplicación ata que apareza un menú e, a continuación, arrastre a aplicación ata a opción "Desinstalar" ou "Eliminar".

FAQ:

P: Podo desinstalar aplicacións preinstaladas?

R: Aínda que algunhas aplicacións preinstaladas pódense desinstalar, outras só che permitan desactivalas. Ao desactivar unha aplicación, eliminarase do caixón de aplicacións e impedirá que se execute, pero seguirá ocupando espazo de almacenamento no teu dispositivo.

P: E se desinstalo unha aplicación accidentalmente?

R: Non te preocupes! Se desinstalas accidentalmente unha aplicación, sempre podes reinstalala desde Google Play Store ou calquera outra fonte de confianza.

P: Podo reinstalar unha aplicación que desinstalei anteriormente?

R: Si, podes volver instalar calquera aplicación que desinstalases sempre que aínda estea dispoñible na tenda de aplicacións ou teñas unha copia de seguranza do ficheiro APK da aplicación.

Seguindo estes sinxelos pasos, podes eliminar facilmente as aplicacións non desexadas do teu teléfono Android, liberando espazo de almacenamento e simplificando o teu dispositivo. Entón, vai adiante e ordena o teu teléfono para crear unha experiencia móbil máis organizada e eficiente.