Como atopar e eliminar aplicacións ocultas en Windows 10?

Na era dixital actual, os nosos ordenadores están cheos de diversas aplicacións que nos axudan coas nosas tarefas diarias. Non obstante, pode haber momentos nos que sen sabelo instalemos aplicacións ocultas nos nosos sistemas Windows 10. Estas aplicacións ocultas poden consumir recursos valiosos do sistema e comprometer a nosa privacidade. Entón, como podemos atopar e eliminar estas aplicacións ocultas? Exploremos algúns métodos para resolver este problema.

Busca aplicacións ocultas:

Para descubrir aplicacións ocultas no teu ordenador con Windows 10, podes seguir estes pasos:

1. Abre o menú Inicio e fai clic en "Configuración".

2. Na xanela Configuración, seleccione "Aplicacións".

3. Na sección Aplicacións e funcións, fai clic de novo en "Aplicacións e funcións".

4. Desprácese pola lista de aplicacións instaladas e busque calquera aplicación sospeitosa ou descoñecida.

Eliminando aplicacións ocultas:

Despois de identificar unha aplicación oculta, pode proceder a eliminala:

1. Fai clic co botón dereito na aplicación que queres eliminar e selecciona "Desinstalar".

2. Siga as instrucións en pantalla para completar o proceso de desinstalación.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

P: Que son as aplicacións ocultas?

R: As aplicacións ocultas son aplicacións de software que se instalan nun ordenador pero que non son facilmente visibles nin accesibles para o usuario.

P: Como afectan as aplicacións ocultas ao meu ordenador?

R: As aplicacións ocultas poden consumir recursos do sistema, ralentizar o teu ordenador e, potencialmente, comprometer a túa privacidade e seguridade.

P: As aplicacións ocultas poden ser prexudiciais?

R: Aínda que non todas as aplicacións ocultas son prexudiciais, algunhas poden conter software malicioso ou spyware que pode causar danos no teu ordenador ou comprometer a túa información persoal.

P: Como podo evitar que se instalen aplicacións ocultas?

R: Para evitar que se instalen aplicacións ocultas, é importante descargar software só de fontes de confianza e actualizar regularmente o software antivirus.

En conclusión, atopar e eliminar aplicacións ocultas en Windows 10 é fundamental para manter un sistema informático seguro e eficiente. Ao seguir os pasos indicados anteriormente, podes asegurarte de que o teu ordenador permanece libre de aplicacións non desexadas e potencialmente daniñas. Mantéñase atento e revise regularmente as aplicacións instaladas para manter o seu sistema funcionando sen problemas.