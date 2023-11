By

Como podo atopar unha fiestra oculta na miña pantalla?

Na era dixital actual, non é raro ter abertas varias fiestras nas pantallas dos nosos ordenadores. Xa sexa por traballo, entretemento ou multitarefa, moitas veces atopámonos facendo malabarismos con varias aplicacións ao mesmo tempo. Non obstante, pode haber casos nos que unha xanela desaparece misteriosamente da vista, deixándonos a preguntarnos como recuperala. Entón, como atopas unha xanela oculta na túa pantalla? Imos explorar algúns consellos e trucos útiles.

1. Utiliza a barra de tarefas: A barra de tarefas, normalmente situada na parte inferior da pantalla, mostra iconas para todas as aplicacións abertas. Se unha xanela está oculta, a súa icona correspondente aínda pode estar visible na barra de tarefas. Simplemente faga clic na icona para volver ver a xanela.

2. Use o atallo Alt+Tab: Premer as teclas Alt+Tab simultaneamente permíteche percorrer todas as fiestras abertas na túa pantalla. Este atallo é especialmente útil cando tes moitas fiestras abertas e necesitas localizar unha específica rapidamente.

3. Comprobe a bandexa do sistema: Algunhas aplicacións minimizan a bandexa do sistema, que normalmente se atopa na esquina inferior dereita da pantalla. Busca pequenas iconas que representen estas aplicacións e fai clic nelas para restaurar a xanela oculta.

4. Proba o atallo de Windows+D: Premendo a tecla Windows e a letra "D" xuntos minimizan todas as fiestras abertas, revelando o escritorio. Se a túa xanela oculta está minimizada, agora debería estar visible no escritorio.

FAQ:

P: Que significa que unha fiestra estea oculta?

R: Cando unha xanela está oculta, aínda está aberta e funcionando en segundo plano, pero actualmente non está visible na túa pantalla.

P: Como se oculta unha fiestra?

R: Windows pode ocultarse debido a varios motivos, como clics accidentais, fallos de software ou certas aplicacións que se minimizan automaticamente.

P: Podo recuperar unha xanela oculta nun Mac?

R: Aínda que os métodos mencionados anteriormente son específicos de Windows, os usuarios de Mac poden probar técnicas similares, como usar o Dock ou Mission Control para localizar ventás ocultas.

P: E se ningún destes métodos funciona?

R: Se esgotaches todas as opcións e aínda non atopas a túa xanela oculta, é posible que a aplicación fallase ou atopou un erro. Nestes casos, pode ser necesario reiniciar a aplicación ou o seu ordenador.

Atopar unha xanela oculta na súa pantalla pode ser unha experiencia frustrante, pero con estas técnicas sinxelas, pode recuperar rapidamente o acceso á xanela perdida. Lembra manter a calma e a paciencia mentres probas diferentes métodos e pronto volverás ter á vista a túa xanela que falta.