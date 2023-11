By

Que común é Guillain Barre despois da vacina Shingrix?

Nos últimos anos, a vacina Shingrix gañou popularidade como unha medida preventiva eficaz contra o herpes zóster, unha condición dolorosa e debilitante causada polo virus da varicela-zóster. Non obstante, expuxéronse preocupacións sobre a posible conexión entre a vacina Shingrix e a síndrome de Guillain Barre (GBS), un trastorno neurolóxico raro. Afondemos no tema e exploremos os feitos.

O GBS é unha condición na que o sistema inmunitario do corpo ataca por erro os nervios periféricos, o que provoca debilidade muscular e, en casos graves, parálise. Aínda que se descoñece a causa exacta do GBS, moitas veces vai precedida por unha infección, incluíndo enfermidades virais ou bacterianas. Aínda que o risco de desenvolver GBS despois de calquera vacinación é extremadamente baixo, observouse como un efecto secundario potencial dalgunhas vacinas.

Segundo os Centros para o Control e Prevención de Enfermidades (CDC), estímase que a incidencia do GBS despois da vacina Shingrix é de 1 a 2 casos por millón de doses administradas. Este risco é notablemente menor que o risco de desenvolver GBS despois dunha infección natural de zóster, que se estima en preto de 1 de cada 3,000 casos.

FAQ:

P: Cales son os síntomas da síndrome de Guillain Barre?

R: Os síntomas do GBS adoitan comezar con debilidade e formigueo nas pernas e poden progresar a debilidade muscular ou parálise. Tamén pode afectar a parte superior do corpo, a cara e os músculos respiratorios.

P: O risco de GBS é o mesmo para todas as vacinas?

R: Non, o risco de GBS varía dependendo da vacina. Algunhas vacinas, como a vacina contra a gripe estacional, asociáronse cun risco lixeiramente maior de GBS, mentres que outras non mostraron ningunha asociación significativa.

P: ¿Debería preocuparme de recibir a vacina Shingrix?

R: O risco de desenvolver GBS despois da vacina Shingrix é moi baixo. Os beneficios da vacinación na prevención do herpes zóster e as súas complicacións superan con moito os riscos potenciais. Sempre é recomendable consultar co seu médico para tomar unha decisión informada en función das súas circunstancias de saúde individuais.

En conclusión, aínda que hai un risco mínimo de desenvolver a síndrome de Guillain Barre despois de recibir a vacina Shingrix, a incidencia é significativamente menor en comparación co risco asociado a unha infección natural de zóster. A vacinación segue sendo unha ferramenta crucial para previr o herpes zóster e as súas complicacións, e os beneficios da vacina Shingrix superan os riscos potenciais.