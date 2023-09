Un estudo atopa que as herbas xogan un papel importante na captura de carbono

Un estudo recente realizado por Young Zhou e o seu equipo do Quinney College of Natural Resources e do Centro de Ecoloxía arroxou luz sobre o importante papel que xogan as gramíneas na captura de carbono. Tradicionalmente, os esforzos para mitigar o quecemento global centráronse en plantar árbores para capturar e almacenar dióxido de carbono. Non obstante, este estudo revela que as gramíneas tamén contribúen significativamente ao almacenamento de carbono.

Publicado en Nature Geoscience, o estudo centrouse nas sabanas tropicais, un ecosistema onde árbores e herbas comparten espazo. Os investigadores descubriron que as gramíneas representaban máis da metade do contido de carbono do solo nestas sabanas, incluíndo o chan directamente debaixo das árbores. Este achado desafía a crenza convencional de que a forestación aumenta principalmente o almacenamento de carbono nas árbores.

Mentres que os bosques almacenan principalmente carbono nos seus troncos e follas, os ecosistemas herbosos almacenan unha parte importante de carbono no chan. As gramíneas teñen sistemas radiculares extensos e contribúen ao almacenamento de carbono a través da descomposición dos residuos orgánicos. Isto é especialmente valioso tendo en conta o futuro incerto caracterizado polo quecemento global e un maior risco de seca e incendios forestais.

O estudo pretendía comprender o papel das gramíneas no almacenamento de carbono porque as investigacións anteriores centráronse principalmente nas árbores. Os investigadores realizaron unha investigación exhaustiva, examinando o impacto do aumento da cobertura arbórea no almacenamento de carbono do solo nos ecosistemas da sabana. Os resultados mostraron que o aumento do almacenamento de carbono no solo resultante da expansión da cuberta arbórea foi mínimo.

O estudo tamén revelou variacións na resposta ao almacenamento de carbono do solo ao aumento da cobertura arbórea, con factores como as precipitacións, o tipo de solo e a contribución do almacenamento de carbono das gramíneas xogando un papel importante. Isto destaca a complexidade do aumento da cobertura arbórea e o seu impacto na dinámica do carbono nos solos da sabana.

Estes achados subliñan a importancia de preservar e protexer os ecosistemas da sabana e recoñecer as súas contribucións únicas ao ciclo global do carbono. O estudo pide unha comprensión máis ampla de como os diferentes elementos dos ecosistemas, como as herbas e as árbores, contribúen ao almacenamento de carbono para desenvolver estratexias eficaces na loita contra o quecemento global.

