Como podes distinguir entre un resfriado e o COVID?

Dado que a pandemia de COVID-19 segue afectando a comunidades en todo o mundo, é fundamental poder distinguir entre os síntomas do resfriado común e os asociados ao novo coronavirus. Aínda que ambas enfermidades comparten algunhas semellanzas, hai diferenzas clave que poden axudarche a determinar se debes buscar atención médica ou simplemente quedarte na casa e descansar.

Que é COVID-19?

O COVID-19, abreviatura de enfermidade coronavirus 2019, é unha enfermidade infecciosa causada pola síndrome respiratoria aguda grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Se propaga principalmente a través de gotas respiratorias cando unha persoa infectada tose, estornuda ou fala.

Cales son os síntomas do COVID-19?

Os síntomas da COVID-19 poden variar de leves a graves. Os signos comúns inclúen febre, tose, falta de aire, fatiga, dores corporais, dor de garganta e perda do gusto ou do olfacto. Nalgúns casos, as persoas tamén poden experimentar síntomas gastrointestinais como náuseas, vómitos ou diarrea.

Cales son os síntomas dun resfriado común?

Un resfriado adoita presentar síntomas máis leves en comparación co COVID-19. Os síntomas comúns do resfriado inclúen secreción nasal ou tapado nasal, estornudos, dor de garganta, tose leve e, ocasionalmente, febre leve. É importante ter en conta que a perda do gusto ou do cheiro non se asocia habitualmente a un resfriado.

Como podes diferenciar entre un resfriado e o COVID-19?

Aínda que pode ser un reto diferenciar os dous en función só dos síntomas, hai algúns factores clave a ter en conta. En primeiro lugar, os síntomas da COVID-19 tenden a ser máis graves e duradeiros que os dun resfriado común. Ademais, se estivo en contacto estreito con alguén que deu positivo para COVID-19 ou viaxou recentemente a unha zona con altas taxas de infección, é fundamental facerse a proba do virus.

Cando debe buscar atención médica?

Se experimenta síntomas graves como dificultade para respirar, dor persistente no peito, confusión ou beizos ou cara azulados, é esencial buscar atención médica inmediata. Ademais, se non está seguro dos seus síntomas ou ten dúbidas, sempre é mellor consultar cun profesional sanitario que poida proporcionar orientación en función da súa situación específica.

En conclusión, aínda que o resfriado común e a COVID-19 poden compartir algunhas semellanzas, hai distintas diferenzas que poden axudarche a determinar que enfermidade podes estar experimentando. Se non está seguro ou ten dúbidas, sempre é mellor errar pola precaución e buscar consello médico. Mantéñase informado, practique unha boa hixiene e siga as pautas de saúde locais para protexerse a si mesmo e aos demais durante estes tempos difíciles.