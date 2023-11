Como podo saber que aplicacións están esgotando a batería do meu iPhone?

Estás canso de que a batería do teu iPhone morra máis rápido do que esperabas? Estás buscando constantemente un cargador? Ben, non estás só. Moitos usuarios de iPhone enfróntanse ao mesmo problema, pero a boa noticia é que hai formas de identificar que aplicacións están esgotando a batería e tomar as accións necesarias para optimizar o seu uso.

Comprobando o uso da batería:

Para determinar cales son as aplicacións que consumen máis enerxía no teu iPhone, siga estes sinxelos pasos:

1. Abre a aplicación "Configuración" no teu iPhone.

2. Desprácese cara abaixo e toque "Batería".

3. Aquí atoparás unha lista de aplicacións e as súas respectivas porcentaxes de uso da batería.

Comprensión do uso da batería:

É importante comprender os termos utilizados na sección de uso da batería:

- Actividade en segundo plano: indica a cantidade de enerxía que consome unha aplicación mentres se executa en segundo plano.

- Uso da pantalla: mostra a enerxía consumida por unha aplicación mentres se usa activamente coa pantalla acesa.

- Uso da pantalla apagada: representa a enerxía consumida por unha aplicación mentres se executa en segundo plano coa pantalla apagada.

Tomando medidas:

Despois de identificar as aplicacións que están esgotando a batería, podes seguir os seguintes pasos para optimizar a duración da batería do teu iPhone:

- Limitar a actualización da aplicación en segundo plano: vai a "Configuración", despois "Xerais" e selecciona "Actualización da aplicación en segundo plano". Desactiva esta función para as aplicacións que non precisas actualizar en segundo plano.

– Axustar os servizos de localización: algunhas aplicacións usan o GPS e os servizos de localización en exceso, o que pode esgotar a batería. Vaia a "Configuración", despois a "Privacidade" e escolle "Servizos de localización" para xestionar os permisos das aplicacións.

- Reducir as notificacións push: as notificacións push innecesarias tamén poden contribuír ao esgotamento da batería. Vaia a "Configuración", despois a "Notificacións" e personaliza a configuración de cada aplicación.

- Actualización de aplicacións: os desenvolvedores adoitan publicar actualizacións para mellorar o rendemento das aplicacións e a eficiencia da batería. Asegúrate de que todas as túas aplicacións estean actualizadas.

FAQ:

P: Podo evitar que unha aplicación se execute en segundo plano?

R: Non, iOS permite que determinadas aplicacións esenciais se executen en segundo plano, como aplicacións de correo electrónico e mensaxería.

P: A desactivación da actualización da aplicación en segundo plano afectará á funcionalidade da aplicación?

R: Pode atrasar lixeiramente as actualizacións das aplicacións, pero non afectará á funcionalidade básica.

P: Cantas veces debo actualizar as miñas aplicacións?

R: Recoméndase actualizar as súas aplicacións regularmente para beneficiarse das correccións de erros, parches de seguranza e melloras de rendemento.

Seguindo estes pasos e optimizando o uso da batería do teu iPhone, poderás gozar dunha maior duración da batería e preocuparte menos por buscar constantemente un cargador.