Transformar o aire quente en auga potable: un novo avance na recollida de auga

Investigadores da Universidade de Texas en Austin lograron avances significativos na procura de crear unha solución para a escaseza de auga. Na súa última investigación, publicada nos Proceedings of the National Academy of Sciences, desenvolveron un hidroxel de enxeñaría molecular capaz de extraer auga potable limpa do aire quente usando só enerxía solar.

O hidroxel permite extraer a auga de forma rápida e eficiente da atmosfera, mesmo a temperaturas de ata 104 graos Fahrenheit, polo que é adecuado para áreas con exceso de calor e acceso limitado á auga limpa. Con esta tecnoloxía, os individuos poderían recuperar auga simplemente colocando un dispositivo ao aire libre, sen necesidade de consumo de enerxía adicional.

O hidroxel pode producir entre 3.5 e 7 quilogramos de auga por quilo de material de xel, dependendo dos niveis de humidade. O que distingue esta investigación é a adaptabilidade do hidroxel en microxeles, o que mellora moito a velocidade e a eficiencia da captura e liberación de auga. Ao transformar o hidroxel en partículas de tamaño micro, os investigadores desenvolveron un adsorbente altamente eficiente que pode aumentar significativamente a produción de auga a través de múltiples ciclos diarios.

A ampliación da tecnoloxía é o seguinte paso importante. Os investigadores pretenden converter os seus descubrimentos nunha solución portátil e de baixo custo para crear auga potable limpa que se poida utilizar en todo o mundo. Este desenvolvemento podería cambiar a vida das poboacións que carecen de acceso básico a auga potable, como en Etiopía, onde case o 60% da poboación afronta este desafío.

Os plans futuros para a tecnoloxía inclúen a optimización da enxeñaría dos microxeles para mellorar aínda máis a eficiencia. Os investigadores tamén están a explorar o uso de materiais orgánicos para reducir os custos de produción. Non obstante, seguen existindo retos para aumentar a produción de adsorbentes e garantir a durabilidade do produto. Ademais, están en marcha esforzos para crear versións portátiles do dispositivo para varios escenarios de aplicación.

Este avance ten o potencial de proporcionar un faro de esperanza para as rexións afectadas pola escaseza de auga. A capacidade de converter o aire quente en auga potable mediante a enerxía solar achéganos un paso máis a unha solución sostible que poida aliviar os problemas de escaseza de auga en todo o mundo.

fonte:

Proceedings, da Academia Nacional de Ciencias