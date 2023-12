Estudantes escolarizados no fogar do municipio de Wall prohibiron as actividades escolares

Nunha medida controvertida, o consello escolar de Wall Township en Nova Jersey aprobou un cambio de política que impide que os estudantes escolarizados na casa participen en deportes escolares, clubs e outras actividades extraescolares. Esta decisión provocou unha reacción negativa dos pais e dos nenos escolarizados na casa que argumentaron en contra do cambio de política nunha reunión de setembro.

O aumento da educación na casa en Nova Jersey, especialmente durante a pandemia de COVID-19, provocou un aumento das discusións sobre a inclusión dos estudantes escolarizados na casa nas actividades das escolas públicas. Aínda que algúns estados permiten que os estudantes escolarizados na casa participen en deportes e outras actividades interescolares, Nova Jersey deixa esta decisión aos distritos escolares locais.

O consello escolar de Wall Township citou prohibicións similares aos estudantes escolarizados na casa das comunidades veciñas como motivo do seu cambio de política. Non obstante, os responsables do consello escolar non fixeron comentarios sobre a súa decisión.

Tanto a Asociación de Escolas do Fogar de Nova Jersey como a Asociación de Defensa Xurídica da Escola do Fogar rexeitaron tomar posición sobre a decisión do consello escolar de Wall Township. Non obstante, expresaron a esperanza de que as escolas públicas poidan atopar formas de ser máis inclusivas respectando a elección da escola na casa.

Os críticos do cambio de política argumentan que é excluínte e nega aos estudantes escolarizados na casa a oportunidade de participar en actividades cos seus compañeiros da escola pública. Cren que permitir que os escolares na casa participen en actividades escolares ten o potencial de fomentar unha comunidade máis forte e segura.

A prohibición de que os estudantes escolarizados na casa participen en actividades extraescolares tamén se implementou noutros distritos escolares de Nova Jersey, como Middletown. Non obstante, os membros da comunidade de Middletown manifestaron a súa oposición á política, instando ao consello escolar a reconsiderar.

A educación na casa experimentou un crecemento significativo nos últimos anos, e a opción se fixo aínda máis popular durante a pandemia de COVID-19. En Nova Jersey, a matrícula no fogar foi en aumento desde antes da pandemia e, a pesar de que as escolas volveron á normalidade, moitos estudantes seguen elixindo a educación na casa.

O tema de se debería permitir que os estudantes escolarizados na casa participen nas actividades da escola pública segue sendo un tema polémico, con opinións diferentes ao respecto. En definitiva, correspóndelle a cada distrito escolar individual decidir como xestionar a inclusión dos estudantes escolarizados na casa nas actividades extraescolares.

