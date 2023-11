Comeza a emoción: as vendas do Black Friday de Steam están aquí!

As esperadas vendas do Black Friday de Steam comezaron oficialmente, ofrecéndolles aos xogadores unha semana de ofertas incribles nunha ampla gama de títulos populares. A partir das 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, a venda promete ser unha delicia para os entusiastas dos xogos de todo o mundo. Este evento tan agardado durará ata o XNUMX de novembro, proporcionando moito tempo para que os xogadores se dediquen ao seu pasatempo favorito durante as próximas vacacións.

Aínda que a lista completa de xogos con desconto só se revelará cando comece a venda, Steam deunos unha visión tentadora do que esperar a través dun emocionante tráiler que mostra unha selección de xogos que participan no evento. A formación é unha impresionante mestura de clásicos queridos e éxitos de éxito recentes. Xemas máis antigas como Terraria e Hunt: Showdown compartirán o protagonismo xunto con lanzamentos máis recentes como The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Starfield, prometendo unha ampla gama de opcións para todos os gustos de xogo.

Co lanzamento recente do moi demandado Steam Deck OLED, que espertou o interese dos entusiastas dos xogos portátiles, moitos están ansiosos pola venda de posibles descontos en xogos compatibles co popular dispositivo. Tamén hai anticipación sobre calquera posible desconto no propio dispositivo, xa que os xogadores esperan mellorar a súa experiencia de xogo con este sistema portátil de última xeración.

A inclusión de títulos máis novos, como Like A Dragon: The Man Who Erased His Name e Call Of Duty: Modern Warfare 3, na venda segue sendo incerta. As vendas anteriores mostraron resultados mixtos para os lanzamentos recentes, e algúns foron excluídos por completo ou recibindo descontos mínimos en comparación con outros títulos. Non obstante, a expectación é alta xa que os xogadores agardan ansiosamente o anuncio da dispoñibilidade e os posibles descontos destes cobizados xogos.

Mentres a comunidade de xogos celebra a chegada das vendas do Black Friday de Steam, a emoción enche o aire. Con ofertas atractivas, descontos e unha fantástica programación de xogos, este evento permite aos xogadores ampliar as súas bibliotecas e explorar novas aventuras sen gastar diñeiro. Prepárate para coller os teus títulos favoritos e embarcarte en emocionantes viaxes dixitais que te manterán entretido durante as vacacións e máis aló.

Preguntas máis frecuentes

