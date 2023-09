Actualización 2.8 de PUBG Mobile: agardan cambios e melloras interesantes

By

A última entrega de PUBG Mobile, a versión 2.8, está preparada para traer algúns cambios e melloras interesantes na experiencia de xogo. Desde armas de fogo renovadas ata a introdución dunha nova arma corpo a corpo, esta actualización promete animar os campos de batalla para os xogadores de todo o mundo.

Unha das características fundamentais da actualización é a revisión de determinadas armas de fogo e anexos. O Famas recibe un novo modelo 3D e estatísticas renovadas, polo que é unha arma formidable dispoñible exclusivamente como elemento Air Drop. Mentres tanto, o AUG deixará de ser unha arma Air Drop, polo que os xogadores deberán buscalo no mapa. Estes cambios ofrecen aos xogadores unha opción interesante entre o AUG e o M416.

Presentamos a Dagger, unha nova arma corpo a corpo dispoñible en todos os mapas. Equipándoo, desbloquea novas animacións para movementos de agarre e ataques, xunto con vantaxes especiais nos modos temáticos. A Dagger inflige un maior dano aos inimigos PvE, incluídos os que se atopan no modo Metro Royale.

Os fans do ACE32 estarán encantados de saber que a súa experiencia con esta arma de fogo foi mellorada na actualización. O retroceso horizontal reduciuse e a animación de disparo perfeccionouse, o que resulta nunha experiencia de disparo máis suave e estable.

Engadindo máis profundidade á estratexia de combate, o accesorio Tactical Gunpowder Tool fai o seu debut. Os parafusos aplicados con pólvora agora provocarán unha explosión atrasada no momento do impacto, o que ofrecerá aos xogadores a oportunidade de eliminar creativamente aos seus inimigos.

A comunicación é vital en PUBG Mobile e a actualización introduce unha función de marcado de voz intelixente. Cando está activado, o sistema anuncia verbalmente o nome dunha localización marcada, mellorando a coordinación do equipo. A información de localización tamén se envía como mensaxe de texto no chat, o que garante unha comunicación perfecta entre os membros do escuadrón.

En canto á personalización, agora os xogadores poden optar por ter os compañeiros espectadores visibles ou ocultos durante os partidos. Esta opción permite aos xogadores adaptar a súa experiencia ás súas preferencias, xa se trate de combates centrados ou comunicación interactiva.

Con todos estes cambios emocionantes, a actualización 2.8 de PUBG Mobile trae emoción fresca e funcións innovadoras aos campos de batalla. Desde armas de fogo renovadas ata a introdución do Puñal e a Ferramenta de pólvora táctica, os xogadores poden esperar unha experiencia de xogo envolvente e atractiva. Entón, actualiza o xogo, mergúllate nas novas funcións e embárcate en aventuras cheas de acción no mundo de PUBG Mobile.

Fontes:

- "Notas do parche da actualización 2.8 de PUBG Mobile: Air Dropped AUG & Famas Revamp" en Sportskeeda News