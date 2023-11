Novo título: Desvelando os segredos do centro da galaxia Vía Láctea

O centro da nosa galaxia Vía Láctea segue sendo un tema fascinante e enigmático de estudo científico. O telescopio espacial James Webb da NASA capturou unha fotografía abraiante desta rexión, ofrecéndonos unha ollada ao corazón do noso fogar galáctico. Esta cativadora imaxe revela un denso cúmulo de 5 millóns de estrelas, que brilla intensamente no medio da vasta extensión da Vía Láctea.

Os científicos levan moito tempo intrigados por esta rexión, a miúdo referíndose a ela como o "latido do corazón" da nosa galaxia. A proximidade a un buraco negro supermasivo, que reside no corazón desta rexión, podería explicar a súa intensa actividade. Situado a uns 300 anos luz de distancia da Terra, o enorme buraco negro exerce unha incrible atracción gravitatoria que transforma as protoestrelas próximas en verdadeiras estrelas. Estas estrelas novas, coñecidas como protoestrelas, están evolucionando rapidamente en corpos celestes deslumbrantes, algunhas veces máis grandes que o noso propio sol.

Antes das observacións pioneiras do telescopio James Webb, os científicos só podían especular sobre as complejidades ocultas nesta rexión. As imaxes de alta resolución e a sensibilidade que ofrece a tecnoloxía avanzada do telescopio permiten aos investigadores estudar e descifrar os misterios deste centro galáctico cunha precisión sen precedentes. Con cada descubrimento, os científicos achéganse a comprender os procesos que impulsan a formación e a evolución das estrelas no corazón da Vía Láctea.

FAQ:

P: Que capturou o telescopio espacial James Webb?

R: O telescopio espacial James Webb capturou unha fotografía notable do centro da galaxia Vía Láctea.

P: Cantas estrelas hai nesta rexión?

R: A imaxe revela un cúmulo de aproximadamente 5 millóns de estrelas.

P: Cal é a importancia desta comarca?

R: Os científicos cren que esta rexión, coñecida como o latido do corazón da galaxia, debe a súa actividade á súa proximidade a un buraco negro supermasivo.

P: A que distancia está o burato negro central da Terra?

R: O buraco negro supermasivo está situado a uns 300 anos luz de distancia da Terra.

P: Que transformacións ocorren preto do buraco negro?

R: A intensa atracción gravitatoria do buraco negro fai que as protoestrelas próximas evolucionen a estrelas totalmente formadas.