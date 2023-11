Hawked: unha nova aventura prometedora agarda

By

Estás preparado para embarcarte nunha viaxe emocionante chea de acción emocionante e tesouros incontables? Prepárate, porque Hawked chegará a Steam Early Access o 30 de novembro! Desenvolvido por MY.GAMES, este shooter de extracción en terceira persoa promete unha experiencia de xogo envolvente que te manterá ao bordo do teu asento.

En Hawked, os xogadores terán a oportunidade de formar equipo con outros aventureiros mentres navegan por unha illa vibrante e enigmática. Con cada volta e volta, agárdanse desafíos e oportunidades emocionantes. Desde resolver intrincados crebacabezas ata participar en batallas estremecedoras contra inimigos formidables, cada paso que dás achégate a descubrir un botín e tesouros inestimables.

Participa na recentemente anunciada campaña Renegade Rally e embárcate nesta épica aventura cos teus amigos. Ao inscribirte na campaña, non só tes a oportunidade de gañar recompensas emocionantes, senón que tamén tes a oportunidade de gañar premios especiais que inclúen unha moeda premium para toda a vida. Imaxina todas as posibilidades que che esperan mentres exploras as vastas paisaxes de Hawked e gozas da súa mecánica de xogo cativante.

Aínda que a versión de Steam Early Access de Hawked está á volta da esquina, os xogadores de consola terán que esperar ata principios de 2024 para participar na emocionante acción. Pero tranquilos, a espera pagará a pena! Os desenvolvedores dedícanse a ofrecer a mellor experiencia de xogo posible, garantindo que cada plataforma reciba unha versión perfecta e pulida.

Así que prepárate, reúne aos teus amigos e prepárate para unha aventura inesquecible como ningunha. Hawked está preparado para redefinir o xénero coa súa emocionante jogabilidade, o seu mundo inmersivo e a súa cativadora historia. Responderás á chamada e converteráste nun explorador lendario? A elección é túa.

fonte: OS MEUS.XOGOS

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que é Hawked?

R: Hawked é un shooter de extracción en terceira persoa desenvolvido por MY.GAMES, que ofrece unha experiencia de xogo emocionante onde os xogadores se unen para explorar unha illa vibrante, resolver crebacabezas, derrotar inimigos e descubrir valiosos botíns e tesouros.

P: Cando estará dispoñible Hawked en Steam Early Access?

R: Hawked estará dispoñible en Steam Early Access a partir do 30 de novembro.

P: Cando se lanzará Hawked para consolas?

R: O lanzamento para consola de Hawked espérase a principios de 2024.

P: Que é a campaña Renegade Rally?

R: A campaña Renegade Rally é un evento promocional en Hawked no que os xogadores poden alistarse para recibir recompensas e ter a oportunidade de gañar premios especiais, incluíndo un suministro de por vida de moeda premium.

P: Podo xogar a Hawked cos meus amigos?

R: Si, Hawked ofrece unha función de multixogador cooperativo que che permite formar equipo con outros xogadores e embarcarse na aventura xuntos.