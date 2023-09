Novo control remoto de Chromecast de Google detectado na beta de Android TV

Google parece estar desenvolvendo un novo Chromecast con Google TV, e os descubrimentos recentes na versión beta de Android TV 14 suxiren que podería vir cun control remoto actualizado. Mishaal Rahman, un entusiasta da tecnoloxía e mergullo profundo de Android, descubriu un vídeo do sistema que mostraba un esquema do que parece ser un novo control remoto deseñado para controlar o software de Google TV.

O novo control remoto ten unha semellanza co control remoto plano actual en forma de pílula que se introduciu por primeira vez en 2020. Non obstante, presenta algúns cambios notables. Unha das principais diferenzas é a adición de botóns adicionais. Os seis botóns principais de control anteriores parecen ter sido reorganizados para facer espazo para o que podería ser un novo volume ou canle rocker. Este novo botón coincide co diámetro dos botóns da cara do control remoto.

O control remoto redeseñado tamén inclúe un botón estrela no lado dereito da última fila. Pénsase que este botón é un "botón máxico" personalizable, que se filtrou inicialmente en 2020 pero que non chegou ao deseño final do control remoto orixinal. O botón estrela podería permitir aos usuarios crear atallos ás súas aplicacións favoritas, proporcionando un xeito cómodo de acceder ao contido de uso frecuente.

Nos últimos meses, Google estivo ampliando as súas opcións de control dos seus produtos. En xaneiro, a compañía engadiu novos controis remotos de TV á aplicación Google Home. Ademais, a última Pixel Tablet lanzada por Google inclúe controis de casa intelixente cando está acoplada. Se o novo control remoto de Google TV e Chromecast son realmente reais, é posible que escoitemos máis sobre eles no próximo evento Made by Google de Google o 4 de outubro.

Fontes:

– Artigo orixinal: The Verge

– Os descubrimentos de Mishaal Rahman na versión beta de Android TV 14