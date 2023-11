O Google Pixel 8 vs 8 Pro: revelando as distincións matices

Cando se trata do dúo Google Pixel 8, non hai dúbida de que os modelos deste ano traen melloras significativas en comparación cos seus predecesores. Aínda que o deseño segue sendo o mesmo, os Pixel 8 e 8 Pro ofrecen un novo hardware de cámara, pantallas melloradas, capacidades de carga máis rápidas e un chipset máis potente con capacidades de IA melloradas. Ademais, estes dispositivos son os primeiros teléfonos Pixel en ofrecer un notable soporte de software completo durante sete anos, o que os converte nunha opción atractiva para moitos consumidores. Non obstante, se estás a decidir entre os dous, hai algunhas diferenzas matizadas que merecen unha atención máis atenta.

O tamaño e o peso son os principais factores que distinguen o Pixel 8 e o 8 Pro. Se prefires un teléfono insignia compacto, o Pixel 8 de vainilla é máis pequeno que os seus predecesores e ofrece unha experiencia de uso cómoda cunha soa man. Por outra banda, o Pixel 8 Pro atende a aqueles que desexan un buque insignia de tamaño completo, aínda que pode ser un pouco difícil de manexar para algúns usuarios.

En canto á pantalla, o Pixel 8 Pro toma o liderado. Ambos os dispositivos presentan pantallas melloradas en comparación cos modelos anteriores e ofrecen unha frecuencia de actualización de 120 Hz. Non obstante, o 8 Pro dá un paso máis co seu panel OLED LTPO, que permite un control granular da frecuencia de actualización que vai de 1 a 120 Hz, contribuíndo a mellorar a duración da batería. A pantalla do 8 Pro tamén é lixeiramente máis brillante baixo a luz solar directa e ten unha resolución máis alta para coincidir co seu tamaño maior.

Cando se trata de duración da batería, sorprendentemente, tanto o Pixel 8 como o 8 Pro funcionan de forma similar. A pesar de que o 8 Pro alberga unha batería máis grande, a diferenza na duración total da batería é marxinal. Os tempos de execución de chamadas e navegación web máis altos do 8 Pro aumentan lixeiramente a súa puntuación de uso activo.

En canto á velocidade de carga, ambos os dispositivos teñen capacidades de carga máis rápidas en comparación cos modelos Pixel anteriores. O Pixel 8 máis pequeno ofrece carga rápida de 27 W e carga sen fíos de 18 W, mentres que o 8 Pro chega a 30 W con carga por cable e 23 W con carga sen fíos. Nas probas do mundo real, o Pixel 8 supera lixeiramente ao seu homólogo en canto a velocidade de carga.

No que se refire ao rendemento, tanto o Pixel 8 como o 8 Pro posúen o novo chipset Google Tensor G3, que ofrece capacidades de IA melloradas e un maior rendemento bruto. Aínda que os dispositivos comparten o mesmo hardware, a menor resolución do Pixel 8 permítelle superar ao 8 Pro en certos puntos de referencia en pantalla.

En definitiva, escoller entre o Pixel 8 e o 8 Pro dependerá das túas preferencias persoais de tamaño, pantalla, duración da batería e velocidade de carga. Ambos os dispositivos ofrecen unha experiencia de teléfono intelixente excepcional, pero é importante sopesar as distincións matices para atopar o axuste perfecto ás túas necesidades.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Cales son as principais diferenzas entre Google Pixel 8 e 8 Pro?

R: As principais diferenzas inclúen o tamaño, a tecnoloxía de visualización, a duración da batería e a velocidade de carga. O Pixel 8 é máis pequeno e compacto, mentres que o 8 Pro ofrece unha pantalla máis grande con tecnoloxía OLED LTPO. A duración xeral da batería é similar, pero o 8 Pro ten tempos de execución de chamadas e de navegación web lixeiramente superiores. A velocidade de carga é máis rápida no 8 Pro.

P: Que teléfono Pixel ten mellor rendemento?

R: Tanto o Pixel 8 como o 8 Pro utilizan o mesmo chipset Google Tensor G3, o que resulta nun rendemento similar. Non obstante, o Pixel 8 pode superar o 8 Pro en certos puntos de referencia en pantalla debido á súa menor resolución.

P: Podes cargar sen fíos os dous teléfonos Pixel?

R: Si, tanto o Pixel 8 como o 8 Pro admiten a carga sen fíos. O Pixel 8 ofrece carga sen fíos de 18 W, mentres que o 8 Pro ofrece carga sen fíos de 23 W.

P: Canto tempo recibirá o Pixel 8 duo actualizacións de software?

R: O Pixel 8 duo é o primeiro teléfono Pixel que ofrece sete anos de soporte de software completo. Isto significa que deberían recibir actualizacións de Android ata Android 21, o que garante unha experiencia de software a longo prazo.