Google enfróntase a unha proba antimonopolio polo dominio do motor de busca

Google será desafiado nun histórico xuízo antimonopolio estadounidense mentres os reguladores federais intentan desmantelar o seu imperio de internet. Durante as próximas 10 semanas, os avogados federais e os avogados xerais estatais presentarán probas para demostrar que Google amañou o mercado ao seu favor, violando a Lei Sherman ao converter o seu motor de busca na opción predeterminada en varios lugares e dispositivos. O xuízo determinará se Google incumpriu a lei e, de ser así, que medidas deberían tomarse para controlar o xigante tecnolóxico.

A demanda foi presentada polo Departamento de Xustiza hai case tres anos, acusando a Google de usar o seu dominio na busca en Internet para obter unha vantaxe inxusta contra os seus competidores. O goberno afirma que Google paga miles de millóns de dólares ao ano para ser o motor de busca predeterminado en dispositivos como o iPhone e navegadores web como Safari e Firefox. Ademais, os reguladores argumentan que Google manipulou ilegalmente o mercado ao esixir que o seu motor de busca estea integrado co seu software Android para teléfonos intelixentes.

Google argumenta que se enfronta a unha importante competencia e cita como exemplos buscadores como Bing de Microsoft e sitios web como Amazon e Yelp. A compañía atribúe o seu éxito ás continuas melloras do seu buscador e subliña que a xente opta por usar Google pola súa fiabilidade e rendemento.

O resultado do xuízo podería ter implicacións significativas para Google. As posibles consecuencias inclúen acabar coa práctica de pagar ás empresas para que Google sexa o buscador predeterminado, ou perder o foco de Google ao verse envolto en batallas legais. Un caso antimonopolio similar contra Microsoft en 1998 provocou que a compañía loitase por adaptarse ás tecnoloxías emerxentes, o que permitiu a Google alcanzar o protagonismo.

Ademais do xuízo actual, Google tamén se enfronta a un caso antimonopolio relacionado coa súa tecnoloxía publicitaria. O goberno alega que Google monopoliza as principais tecnoloxías de publicidade dixital e suxeriu que Google pode ter que vender parte do seu negocio de publicidade para resolver as dúbidas sobre prácticas anticompetitivas.

Fontes: Departamento de Xustiza, reguladores da Unión Europea.