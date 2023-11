Google Fi Wireless ofrece un desconto de 75 dólares en Pixel Watch 2 LTE para os subscritores existentes

Google Fi Wireless ofrece unha oferta especial do Black Friday para os subscritores de MVNO existentes, ofrecendo un desconto de 75 dólares no Pixel Watch 2 LTE. Para aproveitar o desconto, os usuarios deben usar o código promocional BLACKFRIDAY durante a compra, o que reduce o prezo a 324.99 $. Non obstante, Google non concretou a duración deste acordo, polo que é recomendable que os clientes interesados ​​realicen a súa compra en breve.

Mentres tanto, a Google Store estadounidense e outros venda polo miúdo venden o Pixel Watch (Wi-Fi) orixinal a 199.99 dólares, mentres que o modelo LTE ten un prezo de 249.99 dólares despois de recibir un desconto de 80 dólares. Queda por ver se Google seguirá vendendo o wearable anterior como a opción máis económica da alineación.

Ademais do desconto no Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless tamén ofrece un desconto de 10 dólares en varias bandas de Pixel Watch, como as bandas Active, Stretch, Leather e Two-Tone Leather, así como 10 USD de desconto no cable de carga. , dispoñible en Google Store.

Ademais, Google Fi presentou outras ofertas do Black Friday para os seus clientes. Estes inclúen: 699 $ de volta en Pixel 8 despois de 24 créditos mensuais de factura cando te rexistraste no plan Unlimited Plus ata finais de ano, 200 $ de desconto en todas as compras de Pixel 8 ao instante co código promocional EXTRA200, un aforro de 300 $ en Pixel 8 para clientes existentes e ata 550 $ despois de 24 meses nos últimos dispositivos Samsung Galaxy S23. Ademais, os clientes poden beneficiarse dunha devolución de 600 dólares no Motorola razr+ despois de 24 créditos mensuais de factura.

Se estás pensando en comprar o Pixel Watch 2 LTE ou outras ofertas de Google Fi Black Friday, asegúrate de aproveitar estas ofertas por tempo limitado e gozar de descontos exclusivos nos teus dispositivos favoritos.

FAQ

1. Podo usar o desconto de 75 $ no Pixel Watch 2 LTE se non son un subscritor de Google Fi Wireless?

Non, o desconto de 75 dólares no Pixel Watch 2 LTE ofrécese especificamente aos subscritores MVNO existentes de Google Fi Wireless. Se non es un subscritor actual, é posible que non sexa apto para esta oferta en particular.

2. Canto tempo é válida a oferta do Black Friday para Pixel Watch 2 LTE?

Google non proporcionou información específica sobre a duración do acordo do Black Friday para o Pixel Watch 2 LTE. Recoméndase facer a súa compra canto antes para asegurarse de non perder o desconto.

3. Hai outros descontos dispoñibles en Google Fi para o Black Friday?

Si, ademais da oferta Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless ofrece descontos en varios dispositivos, incluídos os dispositivos Pixel 8 e Samsung Galaxy S23. Tamén hai descontos nas correas Pixel Watch e no cable de carga.

4. Podo combinar varias ofertas do Black Friday en Google Fi Wireless?

Aínda que as combinacións específicas poden variar, deberías poder aproveitar varias ofertas do Black Friday en Google Fi Wireless. Por exemplo, se xa estás subscrito, podes beneficiarte do desconto no Pixel Watch 2 LTE, así como dos descontos noutros dispositivos, como o Pixel 8.

5. Onde podo atopar máis información sobre Google Fi Wireless e as súas ofertas do Black Friday?

Podes visitar o sitio web de Google Fi Wireless ou seguir as súas canles oficiais de redes sociais para atopar máis información sobre as súas ofertas do Black Friday. Ademais, os sitios web e os foros de noticias tecnolóxicas tamén poden proporcionar máis detalles sobre estas ofertas.