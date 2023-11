O ambicioso plan de Google para entrar na industria dos xogos

By

Cando se trata de entrar na industria dos xogos, Google tiña grandes soños. Na súa procura de gañar un punto de apoio nos xogos, o xigante tecnolóxico explorou varias estratexias, incluíndo unirse a Tencent para adquirir unha participación significativa no recoñecido desenvolvedor de xogos, Epic Games.

Liderado pola súa plataforma de streaming de xogos, Stadia, Google pretendía perturbar o mercado e consolidar a súa presenza cun investimento en infraestrutura de contidos. Inicialmente, a compañía considerou ofertas de alto perfil para Stadia, pero finalmente pasou a establecer os seus propios selos propios e colaborar con editores de terceiros.

Nun caso xudicial recente entre Epic Games e Google, revelouse que Phil Harrison, o antigo líder de Stadia, propuxo unha idea intrigante. Harrison suxeriu que Google se asociase con Tencent e compre colectivamente todas as accións de Epic Games. Tal movemento daríalle a Google unha gran vantaxe coa copropiedade de Fortnite, un xogo que xerou uns asombrosos 5.5 millóns de dólares en ingresos en 2018, consolidando a súa posición como un dos xogos máis importantes da época.

A falta dun acordo exitoso con Tencent, Google tamén explorou a posibilidade de adquirir unha participación do 20% en Epic Games por un asombroso 2 millóns de dólares. Os documentos xudiciais mostraban conversas por correo electrónico entre os executivos de Google, arroxando luz sobre as ideas e plans preliminares para a plataforma de xogos.

A adquisición ou investimento potencial en Epic Games considerouse un movemento estratéxico para maximizar o alcance de Google nos seus distintos servizos. Phil Harrison destacou como Fortnite podería impulsar o crecemento da plataforma YouTube de Google a través dun aumento do tempo de visualización do xogo. Ademais, o investimento podería axudar a Google a trasladar millóns de xogadores de Amazon Web Services á súa plataforma Google Cloud e a establecer unha forte implantación na industria dos xogos.

Aínda que os plans de Google para entrar na industria dos xogos a través de Epic Games non chegaron a bo porto, mostrou a determinación da compañía de deixar marca nun mercado altamente competitivo. A partir de agora, Tencent ten unha participación do 40% en Epic Games, mentres que Sony Corp. posúe unha participación do 5%, con Epic Games valorado en máis de 31 millóns de dólares.

FAQ

1. Que é Stadia?

Stadia é unha plataforma de xogos na nube desenvolvida por Google. Permite aos usuarios transmitir videoxogos en varios dispositivos sen necesidade de hardware de xogos dedicado.

2. Que é Epic Games?

Epic Games é un recoñecido desenvolvedor e editor de videoxogos, máis coñecido por crear xogos populares como Fortnite, Gears of War e Unreal Tournament.

3. Quen é Tencent?

Tencent é un conglomerado multinacional chinés especializado en varios servizos e produtos relacionados con internet. É unha das empresas de videoxogos máis grandes do mundo e está recoñecida como un actor importante na industria.

Fonte: The Verge