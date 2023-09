Mantéñase ao día das últimas novidades tecnolóxicas co episodio 567 do podcast de guía técnica

No último episodio do podcast Tech Guide, organizado polo editor Stephen Fenech, os oíntes poden esperar estar actualizados e educados sobre as últimas noticias e críticas sobre tecnoloxía de consumo. Estes son os principais aspectos destacados do programa desta semana:

1. GoPro lanza a cámara de acción Hero12 Black: GoPro anunciou o lanzamento da súa nova cámara de acción, a Hero12 Black. Con funcións e capacidades melloradas, esta cámara seguramente impresionará aos entusiastas da aventura e aos creadores de contido.

2. Ecovacs entra en Backyard Robotics: Ecovacs, coñecida polos seus robots aspiradores, ampliou a súa liña de produtos para incluír un robot cortacéspedes. Esta nova incorporación pretende simplificar o mantemento do céspede e proporcionar unha solución eficiente e autónoma.

3. Dyson presenta un purificador de aire máis grande: Dyson lanzou o seu purificador de aire máis grande ata agora, deseñado para espazos máis grandes. Este dispositivo presenta a tecnoloxía avanzada de filtración de aire de Dyson, que ofrece ambientes interiores máis limpos e saudables.

Revisións da guía técnica:

– Tableta Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Stephen Fenech ofrece unha revisión completa da tableta Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, destacando as súas características e rendemento.

– Sonos presenta o altofalante Move 2: Sonos presentou o seu novo altofalante Move 2, que ofrece unha calidade de audio e portabilidade melloradas. Este altofalante sen fíos é perfecto para escoitar en movemento.

– Bang & Olufsen colabora con Ferrari: Bang & Olufsen asociouse con Ferrari para crear unha colección de audio notable, que combina un deseño de luxo cunha calidade de son superior.

Mesa de axuda da guía técnica:

No segmento da Mesa de axuda da Guía técnica, o tema de discusión céntrase en torno ao mercado de iPhone reformado. Stephen Fenech explora os beneficios de intercambiar co teu iPhone antigo para compensar os custos dun dispositivo novo, así como os aforros que se poden conseguir comprando un iPhone renovado.

Os oíntes poden atopar o podcast da Guía técnica en varias plataformas, incluíndo Apple Podcasts. Stephen Fenech, o editor de Tech Guide, é considerado un dos principais xornalistas tecnolóxicos de Australia, que comparte regularmente as súas ideas na radio e na televisión.

Fontes:

Tech Guide Podcast Episodio 567 - Stephen Fenech