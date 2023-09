GE Aerospace desenvolve un robot tipo verme para inspeccións e reparacións de motores a reacción

By

GE Aerospace presentou a súa última innovación en tecnoloxía robótica co desenvolvemento do Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Este robot parecido a un gusano ten o potencial de revolucionar a forma en que se inspeccionan e reparan os motores a reacción, minimizando o tempo de inactividade e ofrecendo solucións menos invasivas.

O Sensiworm está deseñado especificamente para actuar como un conxunto adicional de ollos e oídos para os operadores de servizos mentres realizan inspeccións nos intrincados internos dos motores das aeronaves. Semellante aos avances na robótica branda que se usan en cirurxías minimamente invasivas para pacientes, esta tecnoloxía permite aos técnicos examinar e reparar de forma eficiente os motores a reacción mentres aínda están en marcha, sen necesidade de desmontalos.

Semellando un verme de polgadas, o Sensiworm pode arrastrarse por varias partes do motor, incluídas as aspas rotativas de aeroxeradores. Equipado con pés con ventosa, pode atravesar obstáculos e chegar a lugares que doutro xeito serían inaccesibles debido á gravidade. O robot é capaz de detectar e medir o grosor dos revestimentos de barreira térmica, así como detectar fugas de gas, proporcionando aos operadores datos en tempo real e transmisións de vídeo en directo desde todos os recunchos do motor.

GE Aerospace desenvolveu o Sensiworm en colaboración con SEMI Flex Tech, unha coalición público-privada financiada polo exército dos Estados Unidos que se centra no avance da electrónica flexible. Non obstante, a compañía non proporcionou detalles sobre a fase de desenvolvemento nin cando se despregará o robot para uso práctico.

Esta tecnoloxía innovadora ten o potencial de reducir significativamente o tempo de inactividade no mantemento das aeronaves e mellorar a eficiencia xeral das inspeccións e reparacións. Co Sensiworm, os operadores terán un acceso practicamente ilimitado para inspeccionar os motores, garantindo un rendemento e seguridade óptimos sen necesidade de desmontaxe extensivo.

