Gboard de Google presenta a función de corrección de probas para mellorar a calidade do contido

By

Gboard de Google, coñecido como un dos mellores teclados de Android, engadiu recentemente unha función nova e interesante. A última versión beta da aplicación Gboard (v13.4) agora inclúe unha opción de "Corrección", impulsada por IA xerativa, que pode comprobar os textos en busca de erros ortográficos, gramaticais e de puntuación e solucionalos sen problemas. Esta adición elimina a necesidade de servizos de terceiros como Grammarly.

Segundo 9To5Google, a opción Revisar aparece na barra de ferramentas de Gboard. Ao tocar a opción, a función procesa o contido e proporciona unha versión revisada cos erros identificados corrixidos. Os usuarios teñen a opción de substituír o seu contido orixinal pola versión revisada tocando o botón de indicación. Alternativamente, poden rexeitar a suxestión facendo clic no botón de indicación.

Ademais da opción Revisar, Gboard mostrará un botón "Correxilo". Este botón corrixe erros automaticamente sen mostrar a versión revisada nin permitir que o usuario acepte ou rexeite a suxestión. Non obstante, a distinción entre as opcións "Correxir" e "Correxir" require máis aclaracións.

O botón "Correxilo" aparecerá inicialmente na barra de ferramentas de Gboard e, ao tocalo, os usuarios recibirán un aviso explicando que "o texto que se revisa será enviado a Google e procesado temporalmente para crear suxestións gramaticais e de escritura". Os usuarios deben aceptar estes termos e condicións antes de poder utilizar a función.

Actualmente non hai información sobre cando estarán dispoñibles estas novas funcións na versión estable da aplicación Gboard. O desenvolvemento e a proba de funcións xerativas de IA normalmente requiren moito tempo e esforzo antes de que poidan ser publicadas. Con sorte, Samsung tamén incorporará unha función alimentada por AI para mellorar a calidade do contido escrito no teclado Samsung.

Fontes:

– 9To5Google