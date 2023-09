Fujifilm anuncia a nova cámara sen espello GFX100 II a un prezo máis baixo

By

Fujifilm revelou a súa última cámara insignia sen espello de formato medio, a GFX100 II, durante a súa transmisión en directo X Summit. O GFX100 II inclúe varias funcións novas, incluíndo un novo sensor, enfoque automático de detección de suxeitos e vídeo 4K de ancho completo. O máis impresionante é que, a pesar da adición destas funcións, a cámara ten un prezo de 7,499 dólares, o que supón aproximadamente 2,500 dólares menos que a súa predecesora, a GFX100.

O GFX100 II ten un corpo máis compacto en comparación co GFX100, e o agarre vertical agora é un complemento opcional. Non obstante, a cámara compensa o seu tamaño máis pequeno con especificacións melloradas. Mantén a mesma resolución de 102 megapíxeles e conta cun sensor de 43.8 x 32.9 mm, que ofrece 1.7 veces máis superficie que un sensor de fotograma completo de 35 mm. Ademais, a nova cámara ten un rango ISO estendido de 80 a 12,800 e grava vídeo 4K de ancho completo a 60 fotogramas por segundo.

En termos de velocidade, o GFX100 II utiliza o procesador X de quinta xeración das cámaras X-H2S e X-H2 de Fujifilm. Isto permite o enfoque automático de detección de suxeitos e a capacidade de gravar Apple ProRes de 4 bits 2:2:10 nas súas tarxetas de memoria duais SDXC ou CFexpress Type-B. A cámara tamén introduce novas funcións de vídeo, incluíndo o seguimento de temas no modo de vídeo e a posibilidade de acadar a gravación de 8K/30p.

Os fotógrafos apreciarán o novo visor electrónico de 100 millóns de puntos da GFX9.44 II, a rápida velocidade de disparo de ata 8 fps e a inclusión dunha nova simulación de película chamada Reala Ace. A pantalla LCD traseira axustable pode inclinarse rapidamente cara arriba, cara abaixo ou cara a un lado, de xeito similar á Fujifilm X-T5. Non obstante, non ten a capacidade de apuntar cara adiante para a autogravación.

En xeral, a GFX100 II pretende facer a fotografía de formato medio máis accesible co seu prezo máis baixo e un deseño máis portátil. Aínda que aínda é un sistema caro, ofrece unha fracción do custo en comparación coas cámaras de formato medio de gama alta do pasado. A GFX100 II ofrece unha solución versátil para fotógrafos que buscan aventurarse na fotografía de formato medio.

