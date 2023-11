Frontegg presenta unha plataforma de identidade de cliente de nova xeración en AWS Marketplace

By

Frontegg, unha plataforma líder de identidade de clientes, anunciou a dispoñibilidade da súa solución innovadora en AWS Marketplace. Esta asociación permite aos clientes de Frontegg e aos novos clientes potenciales acceder e aproveitar facilmente as capacidades de vangarda da plataforma mediante o proceso de adquisición simplificado de AWS Marketplace e as opcións de prezos baseadas no uso.

"A nosa plataforma revoluciona a experiencia de xestión de usuarios, empoderando tanto ás organizacións como aos usuarios finais", dixo Sagi Rodin, cofundador e CEO de Frontegg. "Ao levar Frontegg ao mercado na nube líder da industria, estamos a establecer un novo estándar da industria na xestión de identidades e usuarios. As empresas SaaS poden acelerar a innovación e escalar as súas aplicacións rapidamente coas nosas funcións avanzadas. Coas recentes melloras e a nosa presenza en AWS Marketplace, estamos preparados para un crecemento continuo".

Frontegg presentou recentemente Frontegg Forward, un conxunto de novas funcións deseñadas para mellorar a xestión de usuarios e identidades, con foco na velocidade e flexibilidade. Isto inclúe a función Xerarquías, que permite aos usuarios crear estruturas organizativas complexas, e Security Suite, que ofrece supervisión da seguridade en tempo real, potenciación do usuario final e detección automatizada de ameazas. Ademais, a función de Dereitos ofrece ás organizacións controis adaptados e conscientes do contexto para o acceso dos usuarios en función de roles e permisos. Por último, a función Signals ofrece análises robustas para impulsar oportunidades proactivas de upsell, mitigación de riscos e coñecementos de expansión xeográfica.

Como plataforma CIAM (Customer Identity and Access Management) recoñecida por G2 Crowd, Frontegg ofrece un conxunto completo de funcionalidades de xestión de identidades. Desde fluxos de incorporación fluidos e dereitos de usuario avanzados ata autorización sólida, xestión de roles, medidas de seguridade de contas e soporte multitenencia, Frontegg equipa ás empresas SaaS coas ferramentas necesarias para mellorar a seguridade e a experiencia do usuario.

Para obter máis información sobre a innovadora plataforma de identidade do cliente de Frontegg e para acceder a unha proba gratuíta, visite a súa páxina de AWS Marketplace.

Fonte: GlobeNewswire.com

FAQ

Que é Frontegg?

Frontegg é unha plataforma de identidade de clientes que permite ás empresas SaaS mellorar a seguridade e a experiencia do usuario a través de funcionalidades completas de xestión de identidades.

Que é AWS Marketplace?

AWS Marketplace é un catálogo en liña onde os clientes de Amazon Web Services (AWS) poden atopar, mercar, implantar e xestionar software, servizos e solucións de terceiros para apoiar as súas empresas.

Cales son as principais características de Frontegg Forward?

Frontegg Forward presenta varias funcións novas, incluíndo Xerarquías, que permite aos usuarios crear estruturas organizativas complexas, e Security Suite, que ofrece supervisión da seguridade en tempo real, potenciación do usuario final e detección automatizada de ameazas. Ademais, Frontegg Forward ofrece dereitos para controis de acceso de usuarios personalizados e sinais para unha análise sólida.

Como podo acceder a unha proba gratuíta de Frontegg?

Para acceder a unha proba gratuíta de Frontegg, visite a súa páxina de AWS Marketplace e siga as instrucións proporcionadas.