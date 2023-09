A emocionante colaboración entre Fortnite e My Hero Academia

By

Os fans de Fortnite e os entusiastas de My Hero Academia teñen motivos para alegrarse de que a última colaboración trae aos queridos personaxes de My Hero Academia ao mundo de Fortnite. Nun novo tráiler, o popular xogo battle royale revela que Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido fixeron o seu debut na tenda de artigos de Fortnite.

Os personaxes da UA High School, incluído Shoto Todoroki cos seus impresionantes poderes de xeo e lume, Eijiro Kirishima coa súa pel endurecida e Mina Ashido coas súas habilidades baseadas en ácido, regresaron para outra misión de adestramento na actualización Fortnite v26.10. Os xogadores poden embarcarse en misións no xogo para gañar XP e mergullarse aínda máis nesta emocionante experiencia cruzada.

A colaboración de Fortnite con My Hero Academia mostra os continuos esforzos de Epic Games para traer personaxes populares de varios fandoms ao xogo. Esta colaboración non só engade novos personaxes ao xogo, senón que tamén introduce unha historia única e novos desafíos para que os xogadores exploren.

Esta colaboración ofrece unha oportunidade para que os fans de My Hero Academia interactúen cos seus personaxes favoritos nun entorno de xogo diferente, mentres que os xogadores de Fortnite introdúcense no rico mundo de My Hero Academia. Ambos os seguidores poden unirse para gozar da emoción e emoción deste evento cruzado.

A medida que se desenvolve a colaboración entre Fortnite e My Hero Academia, os fanáticos poden esperar máis sorpresas, misións e recompensas nas próximas actualizacións. Estade atentos para obter máis detalles e únete á aventura mentres estes personaxes emblemáticos unen forzas no mundo de Fortnite.

Fontes:

- [fonte 1]

- [fonte 2]

Definicións:

– Fortnite: un popular videoxogo de batalla real desenvolvido por Epic Games, onde os xogadores loitan uns contra outros para ser a última persoa en pé.

- My Hero Academia: unha popular serie de manga e anime creada por Kohei Horikoshi, ambientada nun mundo onde os individuos posúen habilidades sobrehumanas coñecidas como "Quirks". A historia segue a Izuku Midoriya, un neno sen peculiar, que pretende converterse nun heroe.