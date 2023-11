Última actualización de Fortnite: que esperar e como solucionar os problemas de conectividade

Fortnite, o popular xogo de battle royale desenvolvido por Epic Games, está previsto que o 23 de novembro de 2023 sufrirá un tempo de inactividade de mantemento programado para a moi esperada actualización v27.11. Espérase que esta actualización traiga armas, elementos e xogos queridos das tempadas 9 e X, incluíndo o rifle de francotirador pesado, o lanzagranadas de proximidade, o Storm Flip e moito máis.

Durante o período de mantemento, que está programado entre as 09:00 e as 13:00 UTC, o matchmaking desactivarase temporalmente e os xogadores poden atopar problemas como a mensaxe de erro "Os servidores de Fortnite non responden". Para axudar a mitigar estes problemas, aquí tes algúns pasos que podes seguir:

1. Reinicia o teu xogo, consola ou PC: ás veces, un simple reinicio pode resolver problemas de conectividade.

2. Comprobe a páxina de estado do servidor de Epic Games: ao visitar a páxina de estado do servidor de Epic Games (URL: epicgames.com/status), pode comprobar se hai algún problema no servidor.

3. Cambiar a configuración de DNS: axustar a súa configuración de DNS a un provedor diferente ás veces pode mellorar a estabilidade da conexión. Consulta a documentación do teu dispositivo ou busca en liña instrucións específicas para a túa plataforma.

4. Borrar a caché da consola: limpar a caché da consola pode axudar a resolver os problemas de rendemento. Consulta o manual de usuario da túa consola ou o sitio web de asistencia para obter instrucións sobre como borrar a caché.

5. Desactivar os cortalumes/VPN temporalmente: ás veces os cortalumes ou as VPN poden interferir coa conexión do xogo. Desactivalos temporalmente pode axudar a identificar se están a causar algún problema.

Durante o tempo de inactividade, Epic Games realizará actualizacións críticas da base de datos e mantemento do servidor para garantir unha implantación fluida da actualización v27.11. Mentres agardas a que se reanuden os servizos, o mellor é ter paciencia.

Para facer un seguimento do progreso da actualización, siga o identificador de Twitter de Fortnite Status para obter actualizacións en tempo real de Epic Games. Ademais, a páxina de estado de Epic Games ofrece información sobre as fases da implantación do parche, indicando cando varios servizos como o inicio de sesión e as coincidencias están "En curso" ou "Resoltos".

Estímase que o tempo de inactividade desta actualización en particular durará aproximadamente catro horas, desde as 09:00 ata as 01:00 UTC. Non obstante, é importante ter en conta que poden producirse extensións inesperadas. Permanece atento ás actualizacións oficiais de Twitter de Epic Games para obter a información máis precisa.

FAQ:

P: Cal é a actualización v27.11 para Fortnite?

R: A actualización v27.11 para Fortnite é unha corrección rápida que trae armas, elementos e xogos populares das tempadas 9 e X.

P: Canto tempo durará o mantemento do servidor Fortnite para a actualización v27.11?

R: Espérase que o mantemento do servidor Fortnite para a actualización v27.11 dure aproximadamente catro horas, desde as 09:00 ata as 01:00 UTC.

P: Como podo solucionar o erro "Os servidores de Fortnite non responden"?

R: Para corrixir o erro "Os servidores Fortnite non responden", podes tentar reiniciar o teu xogo, comprobar a páxina de estado do servidor de Epic Games, cambiar a configuración de DNS, borrar a caché da consola ou desactivar temporalmente os cortalumes/VPN.

P: Onde podo obter actualizacións en tempo real sobre o progreso da actualización de Fortnite?

R: Podes seguir o identificador de Twitter de Fortnite Status para obter actualizacións en tempo real sobre o progreso da actualización de Fortnite. A páxina de estado de Epic Games tamén ofrece información sobre as fases de implantación do parche.