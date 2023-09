Actualización 26.10 de Fortnite: programación de tempo de inactividade e especulacións sobre contido novo

O desenvolvedor de Fortnite, Epic Games, anunciou que o xogo non estará dispoñible momentáneamente para a actualización 26.10. Esta actualización será aplicable a varias plataformas, incluíndo PS5, PS4, consolas Xbox, Nintendo Switch, Android e PC. Os xogadores poden esperar que a actualización estea dispoñible para descarga na mañá do 12 de setembro.

Coa actualización, os usuarios deben anticipar un período de inactividade do servidor. Isto significa que Fortnite non se poderá xogar temporalmente durante un par de horas. Para obter información detallada sobre cando podes volver iniciar sesión no xogo, aquí tes o calendario de inactividade do servidor 26.10:

– O tempo de inactividade está programado para comezar ás 4:XNUMX ET, polo que se desactiva o emparejamento brevemente antes.

– Para os fans do Reino Unido, o período completo sen conexión comezará ás 9:8.30 BST mentres que o emparejamento desactivarase ás XNUMX:XNUMX AM BST.

Aínda que Epic Games non indicou de forma explícita cando concluirá o tempo de inactividade, o mantemento adoita levar aproximadamente un par de horas. Polo tanto, Fortnite debería estar de novo en liña ás 11:XNUMX BST como moi tarde.

O anuncio desta actualización provocou especulacións entre os entusiastas sobre o contido novo que se incluirá na actualización 26.10. Algúns fans teorizan que, co inminente lanzamento de acceso anticipado de Mortal Kombat 1, Sub Zero da franquía pode converterse nun personaxe xogable en Fortnite.

Ademais, espérase que Epic Games introduza un novo elemento ou arma, así como un novo Aumento. A tenda de artigos tamén recibirá novas máscaras para que os xogadores adquiran e melloren a súa experiencia de xogo.

Xunto a estas novas incorporacións, Epic Games abordará os erros prevalentes e os fallos de xogo desde o inicio da nova tempada, mellorando aínda máis o xogo para que o goce óptimo.

Fonte: Anuncio de Epic Games en Twitter