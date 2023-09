Fortnite 26.10 Update presenta My Hero Academia Crossover

A última actualización de Fortnite, a versión 26.10, chegou con algunhas funcións e contidos novos e interesantes. Un dos principais aspectos destacados desta actualización é o crossover My Hero Academia, que trae personaxes e habilidades da popular serie de anime ao xogo Battle Royale.

Os xogadores agora poden utilizar o elemento Ice Wall de Todoroki, que lles permite crear barreiras glaciares para defenderse ou atacar. O muro de xeo ten unha cantidade importante de saúde e pode soportar danos ata romper. Pódese atopar no chan, nos cofres ou en All Might Supply Drops. Este elemento engade un xiro único ao xogo, xa que pode atrapar aos opoñentes e facelos deslizar polo xeo.

Ademais do muro de xeo, os xogadores tamén poden utilizar a habilidade Smash de Deku, que pode eliminar aos inimigos ao instante cun só golpe. Non obstante, este poder só se pode obter dun All Might Supply Drop, polo que os xogadores deben estar atentos a estas caídas.

Completar as misións de Deku e Todoroki recompensará aos xogadores con puntos de experiencia, e completar seis misións totais de My Hero Academia subirá de nivel ao xogador ao instante.

Ademais, engadíronse tres novos aspectos de My Hero Academia á tenda de artigos. Os xogadores agora poden loitar como Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido, tres dos principais heroes en formación da UA.

Ademais do contido cruzado, a actualización tamén introduce o elemento Pizza Party, que pode curar aos xogadores e aumentar o seu escudo. O aumento Reckless SMG Reload permite que os SMG se recarguen máis rápido e pódense desbloquear novos estilos de supernivel para determinadas roupas nos niveis 100 e 125 da tempada.

En xeral, a actualización de Fortnite 26.10 trae unha serie de novas funcións e contido interesantes para que os xogadores poidan gozar. Xa se trate de liberar poderosas habilidades, crear barreiras de xeo ou subir de nivel a roupa, hai algo para todos nesta última actualización.

Fontes: Notas do parche de Fortnite