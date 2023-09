I2C-USB-Hub: Control de dispositivos USB de forma remota

Resumo: O I2C-USB-Hub é un dispositivo creado por [Jim Heaney] que permite o control remoto de dispositivos USB. Ao utilizar un interruptor de carga MT9700 P-MOSFET para cada porto, o concentrador permite aos usuarios cortar a enerxía dos dispositivos individuais de forma remota. O dispositivo aplica un chip I/O PCA8PW I9557C de 2 bits, o que permite un control sinxelo de cada porto enviando a secuencia de bits adecuada a través do cable. [Jim] planea crear unha biblioteca Arduino para simplificar aínda máis o proceso. Ademais, o I2C-USB-Hub utiliza os pinos restantes do chip para controlar as luces indicadoras LED e axustar o límite actual do MT9700.

Os avances tecnolóxicos proporcionaron aos usuarios a flexibilidade de controlar a distancia varios dispositivos. Un exemplo é o I2C-USB-Hub, unha creación de [Jim Heaney]. A diferenza dos concentradores USB tradicionais con interruptores manuais, o I2C-USB-Hub engade a comodidade do control remoto ao seu circuíto de concentrador USB 2.0 estándar. Ao incorporar un interruptor de carga MT9700 P-MOSFET para cada porto, o dispositivo permite controlar a enerxía de dispositivos USB individuais a distancia.

A clave da funcionalidade deste dispositivo é o chip I/O PCA9557PW I2C. Este chip permite un control sinxelo de cada porto simplemente enviando a secuencia de bits correcta a través do cable. Para mellorar a experiencia do usuario, [Jim] ten plans de desenvolver unha biblioteca Arduino que simplifique o proceso de cambiar os interruptores dixitais.

O I2C-USB-Hub vai máis aló do control de enerxía para dispositivos USB. Co seu chip de 8 bits, [Jim] aproveitou os pinos adicionais para engadir novas funcións. Un pin está dedicado a servir como control mestre para as luces indicadoras LED na PCB, mentres que outro permite axustar o límite de corrente no MT9700 entre 500 mA e 1 A.

En conclusión, aínda que os concentradores USB modificados poden conseguir resultados similares, o I2C-USB-Hub ofrece a comodidade do control remoto para dispositivos USB. Este proxecto mostra o potencial de utilizar hardware para mellorar a experiencia do usuario e ofrece unha plataforma para futuros avances nesta área.

