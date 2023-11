A nova versión de Firefox: un impulso refrescante para a privacidade e a funcionalidade

By

Se estás agardando ansiosamente a última actualización do navegador web de código aberto Firefox, prepárate para quedar impresionado. A próxima versión promete non só funcións de privacidade melloradas, senón tamén unha serie de melloras interesantes que mellorarán a túa experiencia de navegación.

Unha das adicións máis destacadas é a opción Preferencias de privacidade do sitio web, que se atopa na configuración de Privacidade e seguranza. Esta nova función permite aos usuarios ditar se os sitios web poden vender ou compartir os seus datos persoais. Ao activar esta configuración, podes gozar dunha maior tranquilidade, sabendo que a información da túa sesión de navegación non será explotada.

Ademais, Mozilla implementou o Control de privacidade global (GPC), un mecanismo automatizado que avisa aos sitios web para que non vendan nin compartan a súa información de navegación en varias xurisdicións. GPC funciona como unha poderosa ferramenta "Non vender" en estados como California, Colorado e Connecticut. Tamén facilita as capacidades de exclusión para a publicidade dirixida e restrinxe a venda ou o intercambio de datos persoais en varias rexións, como a UE, o Reino Unido, Nevada, Utah e Virxinia.

Pero iso non é todo o que Firefox ten reservado aos seus usuarios. A próxima actualización, denominada Firefox 120, inclúe unha serie de interesantes funcións deseñadas para mellorar a funcionalidade e a experiencia do usuario. Aquí tes algunhas inclusións notables:

1. Importación de datos simplificada: os usuarios de Ubuntu Linux agora poden importar datos de Chromium sen problemas, instalados a través de Snap, ampliando a compatibilidade e a comodidade.

2. Emulación de navegación fóra de liña: os usuarios poden utilizar unha nova función devtool que simula a navegación sen conexión, o que permite unha produtividade ininterrompida.

3. Seguridade reforzada: Firefox agora integra áncoras de confianza TLS da tenda raíz do sistema operativo, reforzando as medidas de seguridade. Esta función activarase de forma predeterminada en Windows, MacOS e Android, coa opción de desactivala no menú Preferencias.

4. Xestión de credenciais mellorada: introducíronse atallos de teclado para axilizar a edición e eliminación de credenciais en about:logins, facendo que o proceso sexa máis eficiente.

5. Funcións de privacidade refinadas: Firefox prioriza a privacidade dos usuarios introducindo melloras nas fiestras privadas e incluíndo a configuración de privacidade ETP-Strict, que ofrece unha protección mellorada contra as pegadas dixitais.

6. Experiencia de visualización optimizada: o modo Picture-in-Picture perfeccionouse, mentres que se introduciu unha nova función de captura de esquinas especificamente para as versións de Linux e Windows, que proporciona unha experiencia multitarefa perfecta.

FAQ:

P: Cando estará dispoñible para descargar a nova versión de Firefox?

R: A data de lanzamento oficial de Firefox 120 está fixada para o 21 de novembro de 2023. Podes descargalo desde o sitio web oficial de Firefox.

Coa próxima versión de Firefox, os usuarios poden esperar un importante salto adiante na privacidade, seguridade e funcionalidade da súa navegación. Acepta a próxima actualización e goza dunha experiencia en liña aínda máis agradable e segura con Firefox 120.