O Fairphone 5: un paso cara a teléfonos intelixentes sostibles

A compañía holandesa de teléfonos intelixentes Fairphone lanzou o Fairphone 5, un teléfono que establece un novo estándar de lonxevidade e reparabilidade. Cun prezo de £ 619 (€ 699), o Fairphone 5 ofrece ata 10 anos de soporte de software, un paso importante para abordar o desperdicio tecnolóxico. O dispositivo presenta unha pantalla OLED nítida cunha frecuencia de actualización de 90 Hz, que proporciona un desprazamento suave e cores vibrantes. Aínda que o deseño pode parecer un pouco anticuado en comparación cos teléfonos intelixentes máis modernos, ofrece unha resistencia á auga IP55.

O Fairphone 5 funciona co chip Qualcomm QCM6490, que quizais non sexa tan potente como os chips de teléfonos intelixentes de gama alta, pero ofrece soporte a longo prazo, incluíndo polo menos cinco actualizacións da versión de Android e oito anos de actualizacións de seguridade. O dispositivo tamén inclúe unha ranura para tarxetas microSD, que permite aos usuarios ampliar facilmente o almacenamento.

En canto á duración da batería, o Fairphone 5 dura unhas 36 horas entre cargas, coa capacidade de cambiar facilmente a batería por unha de recambio. A batería está deseñada para manter polo menos o 80 % da súa capacidade orixinal durante máis de 1,000 ciclos de carga completa.

Fairphone aposta pola sustentabilidade, empregando ouro e prata de comercio xusto, materiais de orixe ética e compoñentes reciclados. A compañía tamén ofrece unha garantía de cinco anos e ofrece aos usuarios a opción de reparar o teléfono eles mesmos mediante pezas de reposto modulares.

O Fairphone 5 inclúe Fairphone OS, baseado en Android 13, que ofrece unha experiencia de usuario limpa e eficiente. Con oito a 10 anos de actualizacións de seguranza, ofrece unha usabilidade a longo prazo que a maioría dos outros teléfonos intelixentes. Os usuarios tamén teñen a opción de instalar sistemas operativos alternativos se o desexan.

As capacidades da cámara do Fairphone 5 inclúen cámaras traseiras dobres de 50 megapíxeles e unha cámara selfie de 50 megapíxeles. Aínda que o rendemento da cámara é decente en boas condicións de iluminación, loita contra a inconsistencia da cor e as situacións de pouca luz.

En xeral, o Fairphone 5 é un paso cara a smartphones sostibles, que ofrecen lonxevidade, reparabilidade e abastecemento ético. Aínda que pode non coincidir co rendemento e as capacidades da cámara dos teléfonos intelixentes de gama alta, ofrece unha opción viable para aqueles que están preocupados polo desperdicio tecnolóxico e o impacto ambiental dos seus dispositivos.

