EVE Online: Vanguard Alpha Test anunciado

CCP Games acaba de anunciar a esperada proba alfa de EVE Online: Vanguard, o seu próximo xogo de disparos en primeira persoa ambientado no Universo EVE. Esta proba dará aos xogadores a oportunidade de poñerse a man no xogo antes de que remate o ano.

Esta proba alfa, chamada First Strike, programada para desenvolverse do 7 ao 11 de decembro, ten como obxectivo reunir datos cruciais para CCP Games para crear unha experiencia FPS atractiva e apoiala no futuro. Ademais, a proba terá un impacto directo no propio universo EVE.

Durante a proba, os xogadores terán a oportunidade de explorar New Eden desde unha perspectiva totalmente nova, mentres participan nun intenso combate terrestre na capa de Insurxencia Pirata recentemente engadida. Esta característica foi introducida coa recente expansión Havoc e promete aportar unha dinámica fresca ao xogo.

A participación na proba alfa está aberta a todos os subscritores de Omega, o que significa que non é necesaria ningunha compra adicional que non sexa unha subscrición EVE. Para aqueles que queiran unirse á proba, Vanguard será facilmente accesible a través do lanzador de EVE Online.

Para obter máis información sobre a proba alfa e rexistrarse para obter unha subscrición a Omega, os xogadores poden visitar o sitio web oficial de EVE Vanguard. Non perdas esta emocionante oportunidade de estar entre os primeiros en experimentar o mundo inmersivo de EVE Online: Vanguard.

FAQ

P: Que é EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard é un módulo FPS próximo ambientado no Universo EVE, que amplía a experiencia de xogo do popular MMO EVE Online.

P: Cando é a proba alfa para EVE Online: Vanguard?

A proba alfa, denominada First Strike, ten lugar do 7 ao 11 de decembro.

P: Quen pode participar na proba alfa?

A proba alfa está aberta a todos os subscritores de Omega de EVE Online.

P: Como podo unirme á proba alfa?

Para unirse á proba alfa, os xogadores deben ter unha subscrición a Omega e acceder a Vanguard a través do lanzador de EVE Online.

P: Que impacto terá a proba alfa no universo EVE?

A proba alfa non só proporcionará datos valiosos para construír o FPS, senón que tamén afectará o tecido de New Eden, especialmente na capa de Insurxencia Pirata recentemente engadida.