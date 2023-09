Novo avance: E.coli deseñada para xerar electricidade a partir de augas residuais

By

Científicos da Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) en Suíza fixeron un descubrimento innovador no campo da xestión de augas residuais. Deseñaron con éxito E.coli, unha bacteria en forma de vara que se atopa habitualmente no intestino inferior dos organismos, para xerar electricidade a partir das augas residuais.

Os investigadores da EPFL equiparon á bacteria coa maquinaria xenética necesaria para producir electricidade. Nas probas, o E.coli deseñado deu un rendemento aínda mellor que outros organismos coñecidos pola súa capacidade para xerar electricidade cando se expón ás augas residuais.

E.coli foi durante moito tempo un dos favoritos dos investigadores microbianos debido á súa estrutura xenética facilmente manipulable. Converteuse nunha ferramenta esencial para diversos proxectos de investigación e industriais. Agora, parece que este organismo versátil pode ter o potencial para resolver os retos de xestión de augas residuais.

Normalmente, a xestión das augas residuais require unha cantidade importante de enerxía para procesar os residuos orgánicos. Non obstante, coa bioenxeñería E.coli, os investigadores da EPFL lograron dous obxectivos nun: procesar residuos orgánicos e xerar electricidade simultaneamente.

Este avance ten o potencial de revolucionar o campo da xestión das augas residuais. Ao aproveitar o poder de E.coli, non só podemos abordar o problema da eliminación de residuos orgánicos, senón tamén xerar electricidade valiosa no proceso. Isto podería ter implicacións significativas para a produción de enerxía sostible e a preservación do medio ambiente.

Necesítanse máis investigación e desenvolvemento para optimizar o rendemento da bioenxeñería E.coli e ampliar a tecnoloxía para aplicacións prácticas. Non obstante, este logro supón un importante paso adiante na busca de solucións innovadoras e sostibles para a xestión das augas residuais.

Fontes:

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

- ScienceDaily (para información xeral sobre bacterias)