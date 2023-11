Destiny 2 dá a benvida ao lobo branco: unha nova ola de colaboración

Xogadores de Destiny 2, alégrate! Bungie acaba de anunciar unha colaboración emocionante co célebre RPG de CD Projekt Red, The Witcher 3. Ofrecéndolles un xiro único aos xogadores, estanse presentando tres novos conxuntos de armaduras, que che permiten encarnar o icónico Geralt de Rivia. Non obstante, hai un problema: estas novas máscaras chegan nun momento no que Destiny 2 está a experimentar o seu punto máis baixo en anos.

Nun comunicado de prensa, Bungie revelou a chegada desta colaboración no xogo, coincidindo coa Season of the Wish o 28 de novembro. "Os gardiáns poden transformarse en cazadores de monstros con novos cosméticos inspirados en Geralt de Rivia", anunciou Bungie. Ademais dos adornos de armadura, os xogadores tamén poden esperar un caparazón pantasma, un barco, un gorrión, un emote e un finisher para completar a experiencia cruzada.

Aínda que aínda non se revelaron os detalles exactos dos prezos dos conxuntos de armaduras, as colaboracións anteriores, como Assassin's Creed, adoitan ter un prezo de 20 dólares por conxunto. Se o mesmo se aplica aquí, os xogadores poden prever gastar 60 dólares para adquirir os tres conxuntos, sen sequera ter en conta o custo do shell Ghost e outros elementos. Cabe destacar que os conxuntos cruzados anteriores non estaban dispoñibles para a compra usando a moeda do xogo, o que significa que o diñeiro real é o único xeito de obtelos.

Para os fans da franquía The Witcher, estas novas máscaras son sen dúbida atractivas. Non obstante, a súa presentación non puido chegar nun momento máis desafiante para Destiny 2. O xogo enfrontouse a un ano turbulento, que culminou coa decisión de Bungie de despedir a 100 empregados, quedou por debaixo das proxeccións de ingresos nun 45 por cento e atrasou The Final Shape. ampliación en tres meses. Co número de xogadores en mínimos históricos en Steam, as frustracións existentes na comunidade só aumentaron.

Mentres miramos á Season of the Wish, que promete desvelar un misterio de Destiny 2 que se remonta a cinco anos atrás, as incertezas asoman sobre o futuro do xogo. O problema dos conxuntos de armaduras caros segue a ser un punto doloroso para a comunidade. Para mitigar parte da insatisfacción, Destiny 2 ofreceu un dos seus novos conxuntos de armaduras de balde o pasado setembro. Non obstante, como subliña o escritor de Forbes Paul Tassi, persuadir aos xogadores para que invistan noutra colaboración tan pronto despois dos despedimentos do persoal será sen dúbida unha tarefa desafiante, independentemente do atractivo visual dos novos conxuntos.

FAQ:

1. Canto custarán os novos conxuntos de armaduras inspirados en Witcher?

Aínda non se revelaron os detalles exactos dos prezos, pero en función de colaboracións pasadas, os xogadores poden esperar que os conxuntos teñan un prezo de aproximadamente 20 dólares cada un.

2. Pódense adquirir os conxuntos de armaduras usando a moeda do xogo?

Non, os conxuntos cruzados tradicionalmente só estiveron dispoñibles para a compra con diñeiro real, non con moeda do xogo.

3. Por que Destiny 2 afrontou retos?

Destiny 2 experimentou un ano tumultuoso, incluíndo despedimentos, proxeccións de ingresos perdidas e atrasos nas expansións.

4. Que esforzos se fixeron para abordar a insatisfacción dos xogadores?

Nun intento de calmar parte da ira, Destiny 2 ofreceu un dos seus novos conxuntos de armaduras de balde en setembro.