Elon Musk presenta unha demanda contra os medios de comunicación polo éxodo de anunciantes

By

Despois de experimentar un éxodo significativo de anunciantes, o empresario multimillonario Elon Musk presentou recentemente unha demanda contra Media Matters, un grupo de control progresista. A demanda alega que Media Matters distorsionou a probabilidade de que aparezan anuncios xunto ao contido extremista na plataforma de Musk, X. Segundo Musk, Media Matters creou e difundiu intencionadamente imaxes enganosas que representaban falsamente as publicacións dos anunciantes xunto con contido neonazi e nacionalista branco. Estas imaxes manipuladas presentáronse entón como representativas das experiencias típicas dos usuarios en X. O obxectivo, afirma Musk, era afastar aos anunciantes da plataforma, e posteriormente paralizar a X Corp.

A demanda, presentada o luns no Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Texas, nomea como imputados tanto a Media Matters como a Eric Hananoki, o seu xornalista principal de investigación. Musk busca unha orde xudicial que obrigue a Media Matters a eliminar a análise do seu sitio web. Ademais, a demanda acusa a Media Matters de interferir nos contratos dos anunciantes de X, danar as relacións económicas e despreciar a X Corp.

Ofrecendo o seu apoio a X, a CEO Linda Yaccarino defendeu o sitio de redes sociais, facendo fincapé na precisión da análise de Media Matters. Afirmou que ningún usuario de X auténtico viu anuncios de grandes marcas como IBM, Comcast ou Oracle xunto co contido destacado no informe de Media Matters.

Á luz da demanda, o fiscal xeral de Texas, Ken Paxton, anunciou unha investigación sobre Media Matters para determinar se o seu estudo do contido de X podería clasificarse como actividade fraudulenta potencial segundo a lei de Texas. Paxton cualificou ao grupo de "organización radical de esquerdas" e expresou a súa preocupación polos seus supostos intentos de restrinxir a participación na praza pública.

O éxodo dos anunciantes de X produciuse despois de que Musk fixera comentarios polémicos e antisemitas, apoiando a afirmación de que as comunidades xudías promoven o "odio contra os brancos". As principais marcas, incluíndo Disney, Paramount e Warner Bros. Discovery (a empresa matriz da CNN), detiveron rapidamente a súa publicidade na plataforma en resposta.

Musk xa tiña provocado accións legais contra Media Matters, afirmando que se produciría unha " demanda termonuclear ". Prometeu dirixirse non só a Media Matters, senón tamén a calquera individuo ou entidade implicada no que describiu como un "ataque fraudulento" contra X Corp.

En resposta ás ameazas de Musk, Media Matters lanzou unha declaración na que prometía defenderse, caracterizando a Musk como un matón que busca silenciar os informes precisos. O grupo subliñou que o propio Musk recoñeceu a presenza de anuncios xunto ao contido pronazi identificado por Media Matters e expresou a súa confianza en que sairían vitoriosos se se emprenden accións legais.

FAQ

Que é Media Matters? Media Matters é un grupo de control progresivo que analiza e supervisa o contido dos medios, en particular no que se refire á parcialidade e á desinformación. Que é X? X é unha plataforma de redes sociais propiedade de Elon Musk. Por que os principais anunciantes deixaron X? As principais marcas abandonaron a publicidade en X despois de que Elon Musk fixera declaracións controvertidas e antisemitas. Cal é o obxectivo da demanda de Musk contra Media Matters? A demanda de Musk ten como obxectivo responsabilizar a Media Matters polo que cre que é unha campaña deliberada para afastar aos anunciantes de X e desacreditar a plataforma. Cal é a resposta de Media Matters? Media Matters prometeu defenderse do que perciben como un intento de silenciar os seus informes e análises precisos.