Elon Musk, o recoñecido empresario e CEO de varias empresas, volveuse a atopar no centro da polémica. Coñecido pola súa presenza activa en varias plataformas de redes sociais, Musk chamou a atención recentemente polo seu compromiso coas teorías conspirativas e as publicacións controvertidas en X, a plataforma antes coñecida como Twitter.

Unha das teorías da conspiración que aparentemente aprobou Musk é a perigosa e desmentida teoría do "Pizzagate". Pizzagate orixinouse en 4chan, Reddit, Twitter e outras plataformas durante as eleccións presidenciais dos Estados Unidos de 2016. Afirmou falsamente que unha pizzería de Washington, DC estaba involucrada nunha banda de pederasta vinculada a Hillary Clinton e outros demócratas. A resposta de Musk a un usuario que intentou vincular ao fundador de Media Matters, un vixilante progresivo dos medios, co "restaurante Pizzagate" levantou as cellas. En lugar de condenar a afirmación sen fundamento, Musk simplemente respondeu: "Raro", amplificando así a teoría da conspiración aos seus seguidores masivos de máis de 160 millóns de usuarios en X.

Esta non é a primeira vez que Musk provoca polémica a través da súa actividade nas redes sociais. A semana pasada, enfrontouse a reaccións violentas por aprobar unha publicación antisemita sobre X, que perpetuaba estereotipos daniños sobre as comunidades xudías. Ademais, deu crédito a teorías de conspiración marxinais no pasado, como unha que implica o ataque violento contra Paul Pelosi, o marido da expresidenta da Cámara Nancy Pelosi.

Estas accións cuestionables non pasaron desapercibidas, e os principais anunciantes, incluídos Disney, Paramount e NBCUniversal, suspenderon o seu gasto en X. O compromiso de Musk con estes contidos, especialmente aqueles que promoven discursos de odio e teorías conspirativas, é visto como inaceptable por moitos.

Os críticos argumentan que as accións de Musk contribúen á difusión de desinformación e ideoloxías daniñas. O portavoz da Casa Branca condenou o apoio de Musk ás teorías de conspiración antisemitas, cualificándoo de "inaceptable" e subliñando a necesidade de enfrontarse ao antisemitismo.

Musk e a súa compañía defendéronse, alegando que non son antisemitas e acusando a Media Matters de distorsionar os feitos no seu informe. Non obstante, esta polémica segue suscitando preocupacións sobre a responsabilidade de X e o seu manexo dos contidos extremistas.

En conclusión, os recentes compromisos de Musk nas redes sociais leváronlle a un torbellino de controversia. Aínda que el e a súa empresa manteñen a súa inocencia, as implicacións éticas das súas accións e influencia en X están a ser analizadas tanto polo público como polos principais anunciantes.

