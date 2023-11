Elon Musk: de Quake Player a entusiasta dos xogos

Elon Musk, o emprendedor multimillonario e visionario tecnolóxico, saíu recentemente na actualidade pola súa afirmación de ser un dos mellores xogadores de Quake do mundo. Aínda que algúns poden descartar isto como unha mera esaxeración, hai probas que apoian a destreza no xogo de Musk durante a década de 1990.

A declaración de Musk produciuse durante unha entrevista co podcaster Lex Fridman, onde comentou o seu amor polos xogos, especialmente a súa obsesión por Diablo 4. Segundo Musk, xogar aos videoxogos serve como unha forma de relaxación, o que lle permite calmar o caos na súa mente.

Aínda que admite que os seus reflexos poden non ser os que eran, Musk lembra con cariño os seus días como xogador de Quake. Mesmo afirmou que gañou diñeiro nun dos primeiros torneos de esports pagados nos Estados Unidos, onde o seu equipo conseguiu o segundo lugar.

Aínda que algúns escépticos poden dubidar das habilidades de Musk, hai fontes cribles que o recordan daqueles días. Dennis Fong, tamén coñecido como "Thresh", un recoñecido pioneiro dos deportes electrónicos e o mellor xogador de Quake dos anos 90, confirmou que Musk xogaba con frecuencia no mesmo servidor Quake. Fong describiu a Musk como un xogador "OG", recoñecendo que aínda que quizais non fose o mellor, aínda era lexítimo.

Desafortunadamente, debido á falta de rexistros completos daquela época, é un reto proporcionar evidencias concretas dos logros de Musk en Quake. Porén, está claro que pasou inmerso no xogo inmerso infinidade de horas e xogou xunto a xogadores destacados.

Aínda que as habilidades de xogo de Musk poden ter esvaecido co paso do tempo, a súa paixón polos videoxogos permanece. El expresou a súa obsesión actual con Diablo 4, particularmente o reto de derrotar a Lilith como personaxe druída. Musk incluso ofrece algúns consellos de xogo, o que suxire que a clase de feiticeiros con bólas de raio é actualmente a máis poderosa.

Entón, se Elon Musk era ou non un dos mellores xogadores de Quake do mundo, non se pode negar o seu amor de longa data polos xogos. Como figura influente na industria tecnolóxica, as visións de Musk sobre o mundo dos xogos ofrecen unha perspectiva única sobre a intersección da tecnoloxía e do entretemento.

