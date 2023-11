EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: as mesmas recompensas antigas, como reclamalas

EA Sports e Amazon Prime decepcionaron aos fanáticos unha vez máis co contido mediocre do EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 para novembro. Esta asociación, que comezou en FIFA 19, ten como obxectivo ofrecer un paquete Prime Gaming mensual a todos os xogadores de EA FC 24 que tamén estean subscritos a Amazon Prime. Non obstante, as recompensas deste mes non son mellores que o decepcionante Pack 1 recibido o mes pasado.

Nun intento de atraer aos xogadores antes do popular evento do Black Friday en Ultimate Team, EA non conseguiu mellorar a calidade das recompensas. As posibilidades de conseguir un gran xogador seguen sendo as mesmas, xa que o número de xogadores, as opcións de xogadores e os consumibles diminuíron.

Entón, que podes esperar do EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 para novembro de 2023? As recompensas inclúen un préstamo de 20 xogos de Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick e 6 Rare consumables. Desafortunadamente, non hai sorpresas nin melloras que esperar.

Para reclamar as túas recompensas EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, tes un par de opcións. Primeiro, diríxete a Prime Gaming e busca EA FC 24. Se non es un subscritor de Amazon Prime, podes rexistrarte para unha proba gratuíta. Unha vez que atopes o paquete, fai clic no botón "Reclamar agora" e confirma a conta de Amazon Prime que queres usar. Permite o acceso de Electronic Arts á túa conta de Amazon Prime para vincular as dúas contas. Finalmente, inicia sesión en EA FC 24 Ultimate Team na túa consola ou móbil e as recompensas deberían estar esperando a que se abran.

Alternativamente, podes reclamar o paquete a través de Twitch facendo clic na icona Prime Loot na esquina superior dereita da pantalla. Busca o EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 e sigue os mesmos pasos mencionados anteriormente.

FAQ:

P: As recompensas do EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 son mellores que o paquete anterior?

R: Desafortunadamente, as recompensas seguen sendo as mesmas, sen melloras en canto a xogadores, seleccións de xogadores ou consumibles.

P: Como podo reclamar o EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

R: Podes reclamar o paquete visitando Prime Gaming ou a través do Prime Loot de Twitch. Sigue os pasos indicados no artigo para reclamar as túas recompensas.