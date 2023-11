Dying Light 2 Stay Human colabora con For Honor para un evento de crossover épico

By

Nunha colaboración emocionante que seguramente entusiasmará aos xogadores de todas as partes, o xogo de parkour zombie cooperativo de mundo aberto Dying Light 2 Stay Human uniu forzas co popular título de acción For Honor. Esta asociación presenta un evento cruzado emocionante que ofrece aos xogadores unha experiencia de xogo única como nunca antes.

Durante este evento de dúas semanas, os xogadores de Dying Light 2 Stay Human atoparanse con formidables guerreiros de For Honor, incluíndo Kensei, Wardens e Berserkers. Participar en intensas batallas e derrotar a estes lendarios loitadores desbloquearás emocionantes recompensas que poden mellorar o teu xogo. Prepárate para un botín épico como o arma e o plano do Berserker's Hand Axe, o elegante Berserker Outfit e ata o Viking Faction Paraglider. Estes artigos exclusivos non deben perderse.

Tanto se es fan de Dying Light 2 Stay Human como se es un xogador dedicado de For Honor, este evento cruzado ofrece a oportunidade perfecta para ampliar os teus horizontes de xogo. Mergúllate no mundo da supervivencia zombie con parkour mentres te enfrontas aos icónicos guerreiros do aclamado xogo de acción.

O evento crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor xa está en directo e estará dispoñible ata o 5 de decembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC. Non perdas a oportunidade de unirte á aventura e desbloquear recompensas exclusivas que subirán de nivel a túa experiencia de xogo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Podo participar no evento cruzado Dying Light 2 Stay Human X For Honor en calquera plataforma?

Si, o evento está dispoñible para xogadores de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC.

2. Que recompensas podo gañar ao derrotar aos guerreiros de For Honor?

Ao derrotar aos Kensei, Wardens e Berserkers, os xogadores poden desbloquear emocionantes recompensas como o arma e o plano Berserker's Hand Axe, o Berserker Outfit, o Viking Faction Paraglider e moito máis.

3. Cando remata o evento cruzado?

O evento cruzado Dying Light 2 Stay Human X For Honor desenvolverase ata o 5 de decembro, o que dará aos xogadores moito tempo para participar e gañar recompensas exclusivas.