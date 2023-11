Explorando a explosión de gas retardada nas galaxias ananas: unha clave para comprender a formación estelar

Astrónomos da Universidade de Michigan fixeron un descubrimento intrigante sobre a formación de estrelas nas galaxias ananas. Ao contrario da crenza popular, estas galaxias compactas con menos estrelas en realidade teñen rexións máis grandes de fábricas estelares e taxas máis altas de formación estelar en comparación coas galaxias masivas. Este fenómeno, segundo a investigación dirixida por Michelle Jecmen e Sally Oey, está ligado a un atraso de 10 millóns de anos na expulsión do gas presente nos ambientes destas galaxias ananas.

Nas galaxias máis evolucionadas, como a nosa Vía Láctea, as estrelas masivas tenden a explotar como supernovas, xerando un supervento colectivo que expulsa gas e po da galaxia. Este supervento detén a formación de estrelas. Porén, nas galaxias ananas menos contaminadas, as estrelas masivas colapsan en buracos negros en lugar de explotar, o que provoca a retención de gas e po nas rexións de formación estelar. Este atraso na explosión do gas permite un período prolongado de formación de estrelas e maiores taxas de coalescencia.

Os descubrimentos do estudo non só arroxan luz sobre a dinámica da formación estelar nas galaxias ananas, senón que tamén teñen implicacións significativas para comprender o universo primitivo. Este período de 10 millóns de anos de explosión retardada de gas ofrece aos astrónomos unha oportunidade única de observar escenarios similares ao amencer cósmico, un período xusto despois do Big Bang. Nestas galaxias ananas prístinas, a acumulación de gas crea brechas polas que a radiación ultravioleta (UV) pode escapar, un proceso semellante ao que ocorreu durante o amencer cósmico.

A observación de galaxias ananas de baixa metalicidade con abundante radiación UV permite aos científicos albiscar o pasado e obter información sobre as primeiras etapas do universo. Esta investigación tamén ten relevancia para estudar galaxias que actualmente están a ser observadas na madrugada cósmica polo Telescopio Espacial James Webb.

As investigacións do equipo foron apoiadas por imaxes astrofísicas obtidas do Telescopio Espacial Hubble. Utilizando unha nova técnica de filtrado que captaba a luz do carbono ionizado triplemente, os investigadores atoparon evidencias observacionais que apoian a súa hipótese nunha galaxia anana próxima chamada Mrk 71. A presenza dun brillo difuso de carbono ionizado indicaba que a enerxía da rexión estaba sendo irradiada. , evitando a formación dun supervento.

Estes achados proporcionan unha nova perspectiva sobre a formación estelar nas galaxias ananas, facendo fincapé na importancia dos atrasos de explosión de gas para permitir períodos prolongados de formación estelar. A comprensión destes procesos contribúe ao noso coñecemento máis amplo das orixes do universo e pode axudar a desvelar os misterios do amencer cósmico.

FAQ

1. Que son as galaxias ananas?

As galaxias ananas son pequenas galaxias que conteñen menos estrelas en comparación coas súas contrapartes máis grandes. Teñen varias formas, incluíndo irregulares, elípticas e espirais.

2. Como as galaxias ananas menos evolucionadas teñen rexións de formación estelar máis grandes?

Nas galaxias ananas menos evolucionadas, un atraso de 10 millóns de anos na expulsión de gas permite que as rexións de formación estelar manteñan o seu gas e o seu po. Este período prolongado de retención de gas permite unha maior taxa de formación de estrelas.

3. Cal é a importancia da radiación UV nesta investigación?

A radiación ultravioleta (UV) ioniza o hidróxeno, un proceso que tamén ocorreu despois do Big Bang. Ao estudar galaxias ananas de baixa metalicidade con abundante radiación UV, os científicos poden obter información sobre o amencer cósmico e o universo primitivo.

4. Como foron apoiadas as observacións do equipo o Telescopio Espacial Hubble?

Os investigadores utilizaron unha nova técnica de filtrado co Telescopio Espacial Hubble para capturar a luz do carbono triplemente ionizado. Esta técnica proporcionou evidencias observacionais que apoian a súa hipótese na galaxia anana próxima, Mrk 71.

[Fonte: Universidade de Michigan](http://umich.edu)