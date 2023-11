Novas ofertas de controladores DualSense reveladas durante o Black Friday

Durante a emocionante semana de vendas do Black Friday, os fans de PlayStation agardaron ansiosamente unha cousa: o lanzamento do controlador DualSense. Finalmente, a espera rematou e os xogadores agora poden poñerse coas mans deste innovador controlador en determinados venda polo miúdo do Reino Unido, a partir de só £ 38.99. Os fans de Xbox tampouco necesitan sentirse excluídos, xa que os controladores de Xbox tamén están dispoñibles ao mesmo prezo durante un tempo limitado.

Para aqueles que planean facer as súas compras en ShopTo este Black Friday, agardan unha oferta aínda máis atractiva. Xunto ao controlador DualSense cun prezo de 39.85 £, os compradores tamén recibirán unha tarxeta de agasallo de 5 £. É a oportunidade perfecta para coller este controlador moi demandado a un prezo estupendo mentres gozas dun extra extra.

O Black Friday trae consigo unha infinidade de ofertas interesantes e os entusiastas dos xogos non deberían perder esta oportunidade de mellorar a súa experiencia de xogo. Ademais das ofertas do controlador DualSense, hai descontos fantásticos noutros produtos PlayStation. O controlador DualSense Midnight Black ten actualmente un 35 % de desconto, mentres que as versións Cosmic Red, Nova Pink e Starlight Blue teñen un desconto do 40 %, o que reduce a 64.99 libras cada unha.

Pero iso non é todo! Black Friday tamén ofrece unha oportunidade única para aqueles que estiveron mirando a consola PlayStation 5. ShopTo ofrece actualmente a PlayStation 5 cunha unidade de disco por só 359.95 £, unha incrible redución de 110 £. Esta oferta non inclúe xogos, pero para aqueles que buscan ofertas de paquetes, hai máis opcións dispoñibles.

