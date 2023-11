O último parche de Dota 2 trae cambios de equilibrio e actualizacións emocionantes

Valve Software lanzou o esperado parche 7.42e para Dota 2, tras a conclusión de The International (TI) a finais de outubro. Aínda que algúns xogadores esperaban cambios máis extensos, esta actualización céntrase nos axustes de saldo e os axustes de números. Non obstante, aborda o dominio de certos heroes de Forza, como Bristleback, Chaos Knight e Spirit Breaker, no metaxogo de TI 2023.

Os tanqueiros heroes da Forza que controlaron o xogo de principio a fin recibiron nerfs moi necesarios neste parche. Bristleback, coñecido pola súa construción Aghanim's Scepter-to-Bloodstone, reduciuse o dano máximo do seu Quill Spray. Ademais, a súa habilidade Shard de Aghanim, Bola de pelo, ten agora un alcance de lanzamento máis curto e un tempo de reutilización máis longo. O talento de nivel 20 de Bristleback, que aumentou o dano da pila de spray de pluma, tamén se viu debilitado.

Chaos Knight, que foi unha opción popular para o papel de transportista, viu axustes na súa sustentabilidade e as súas capacidades agrícolas. Aumentouse a penalización do roubo de vida contra os creeps de Chaos Strike, xunto cun aumento significativo do custo de maná de Phantasm. Estes cambios pretenden reducir o seu dominio no inicio do xogo e dificultarlle o acoso aos opoñentes no carril.

Spirit Breaker, o heroe de TI 2023, enfróntase aos nervios da súa habilidade Charge of Darkness e da súa actualización de Aghanim's Scepter. O tempo de reutilización de Charge of Darkness aumentou, polo que é menos conveniente configurar ganks. Greater Bash, a súa outra habilidade distintiva, tamén se debilitou contra os arrastramentos, polo que Spirit Breaker é máis difícil despexar as ondas.

Xunto a estes axustes, o parche 7.42e ofrece melloras a varios heroes de Axilidade e Intelixencia que foron eclipsados ​​polo dominio dos heroes de Forza. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan e Timbersaw recibiron melloras nas súas habilidades e habilidades, o que os converteu en opcións máis viables no metaxogo.

Ademais dos cambios de heroe, este parche introduce axustes para elementos populares e impopulares. Hand of Midas e Heart of Tarrasque, comprados habitualmente durante TI, recibiron nerfs para reducir o seu poder. Mentres tanto, melloráronse os elementos de loita do primeiro xogo infrautilizados, aumentando a súa relevancia e viabilidade nas partidas.

Con estes cambios e actualizacións de equilibrio, a comunidade de Dota 2 pode esperar un cambio no metaxogo, abrindo oportunidades para novas estratexias e seleccións de heroes. Os axustes realizados no parche 7.42e teñen como obxectivo crear unha experiencia de xogo máis dinámica e diversa no próximo torneo ESL One Kuala Lumpur 2023, onde 12 equipos competirán por unha parte do premio dun millón de dólares.

FAQ

P: Que cambios se fixeron nos populares heroes de Strength?

R: Bristleback, Chaos Knight e Spirit Breaker recibiron nerfs para reducir o seu dominio no metaxogo. Reduciuse o dano e as bonificacións de talento de Quill Spray de Bristleback, penalizouse o roubo de vida de Chaos Knight contra os arrastrados, e a carga e as habilidades definitivas de Spirit Breaker aumentaron os enfriamentos.

P: Que heroes de Axilidade e Intelixencia se melloraron?

R: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan e Timbersaw recibiron beneficios para mellorar as súas habilidades e habilidades, converténdoos en opcións máis viables no xogo.

P: Algún elemento foi nerfado ou pulido?

R: Si, os elementos populares como a Man de Midas e o Corazón de Tarrasque foron nerfeados, mentres que os artigos de loita menos utilizados como Eternal Shroud, a Ofrenda de Vladimir e o Pavise foron potenciados, aumentando a súa eficacia nas partidas.