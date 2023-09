Lanzamento de Cyberpunk 2077 2.0: os desenvolvedores advirten aos usuarios de PC que comproben os sistemas de refrixeración da CPU

By

O lanzamento tan esperado de Phantom Liberty está á volta da esquina, traendo un rexurdir da popularidade do xogo de 2020 Cyberpunk 2077. CD Projekt estivo traballando incansablemente para recuperarse do lanzamento inicial do xogo, e agora os desenvolvedores instan aos usuarios de PC a comprobar os seus sistemas de refrixeración da CPU en preparación para a próxima actualización de Cyberpunk 2077 2.0.

Un desenvolvedor, Filip Pierściński, dirixiuse a Twitter para subliñar a importancia de comprobar os sistemas de refrixeración da CPU. Afirmou que se espera que a carga de traballo nunha CPU de 8 núcleos chegue ao redor do 90%, empuxando o hardware aos seus límites. Para garantir unha experiencia fluida, recomendou executar unha ferramenta de referencia como Cinebench para comprobar a estabilidade dos sistemas dos usuarios.

Os fans que expresaron preocupación pola capacidade do seu hardware para manexar Cyberpunk 2077 2.0 ou Phantom Liberty foron tranquilizados por Filip nos comentarios. Mentres tanto, CD Projekt lanzou un desglose do que os xogadores poden esperar do DLC Phantom Liberty, así como o contido adicional incluído na actualización gratuíta de Cyberpunk 2077 2.0.

A medida que se achega a data de lanzamento de Phantom Liberty, espérase que Cyberpunk 2077 teña un desvanecemento lento. Aínda que non hai plans para máis DLC, unha secuela está en proceso, aínda que os detalles sobre ela son escasos.

A actualización de Cyberpunk 2077 2.0 está xerando entusiasmo entre os fans, marcando un segundo lanzamento do xogo. Co seu novo contido e melloras, os xogadores agardan ansiosamente a chegada da actualización.

